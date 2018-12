Hangouts chiude nel 2020 | Google perde ancora un prodotto dopo G+

http://feedproxy.goo

(Di sabato 1 dicembre 2018)nelper gli utenti consumer e si trasforma in Chat e Meets per le aziende.undiche chiusePlus e altri come Allo e Duo non godono di fortuna migliore.nelPer 9to5 non ci sono dubbi, il 2019 sarà l’ultimo anno in cui si potrà utilizzare. La chat di messaggistica istantanea che permette anche di effettuare chiamate e Videochiamate sviluppata a mountain View sarà chiusa definitivamente.ha abbandonato lo sviluppo dell’app già da un anno e l’inizio della fine si sentiva vicino già da qualche tempo. È probabile che molti in Italia nemmeno sappiano cosa siaper lo scarso successo di questoDi certo,non ha aiutato sviluppando altre App di messaggistica come Allo e Duo anche se egualmente di scarso successo.Troppe App simili, scarso interesse ...