Hamsik è il Taurasi Riserva 2004: contro lo scetticismo

(Di sabato 1 dicembre 2018) L’uomo vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni. Come un attore che entra in scena senza aver mai provato. Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo. Ma nemmeno “schizzo” è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, la preparazione di un quadro, mentre lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro. (Milan Kundera, l’insostenibile leggerezza dell’essere) Marek, Luigi Moio, l’Aglianico di, il pallone, il vino, il giusto tempo. Nel mezzo Milan Kundera che ci aiuta ad esprimere un concetto talmente semplice e reale quanto sfuggente, presi come siamo ogni giorno dalla continua ricerca, la conquista di qualcosa a tutti costi nella vita come nello sport, nel lavoro, nel vino, qualcosa che forse si ...