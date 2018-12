Guerra Usa-Cina | il costo dei dazi per Pechino è di quasi 400 miliardi di dollari Nuovo

Usa - a 94 anni è morto George Bush senior Presidente per 4 intensi anni : dal muro di Berlino alla Guerra a Saddam : George H. W. Bush, eroe della seconda guerra mondiale, si occupò soprattutto di politica estera: da "Giusta Causa" a Panama a "Riporta Speranza" in Somalia, passando per la prima invasione dell'Iraq sullo sfondo del crollo del muro di Berlino.A batterlo alle urne fu Bill Clinton.

George Bush - morto il 41° presidente Usa : aveva 94 anni - passerà alla storia per la Guerra del Golfo contro Saddam Hussein : A dare la notizia con una nota ufficiale è stato suo figlio, come lui ex presidente degli Stati Uniti d’America: George H.W. Bush è morto poco dopo le 22 di venerdì 30 novembre. Il 41esimo presidente degli Stati Uniti d’America aveva 94 anni, da anni era costretto a vivere sulla sedie a rotelle a causa del morbo di Parkinson e ad aprile scorso aveva dovuto assistere alla morte di sua moglie Barbara, con cui era sposato da 73 ...

George Bush padre è morto - addio al presidente Usa della prima Guerra del Golfo : George H. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, nel periodo della fine della Guerra fredda, visse il suo momento più alto di popolarità con la Guerra del Golfo del 1991, quando gli Usa sconfissero l'Iraq dopo l'invasione del Kuwait. Popolarità che fu poi travolta dalla crisi economica di quegli anni che lo condannò ad essere presidente di un solo mandato. A sconfiggerlo nelle urne fu Bill ...

Guerra DEI DAZI USA-CINA/ La sfida tra Xi e Trump può cancellare l'Italia - IlSussidiario.net : Trump impone nuovi DAZI e Macron teme un'escalation distruttiva per il commercio mondiale. Ma Xi vuole la leadership industriale e tecnologica

Fentanyl - Guerra tra Usa e Cina - anche - sulla droga chimica : NEW YORK - Un capitolo spinoso e doloroso delle tormentate relazioni tra Stati Uniti e Cina ancora aperto è quello del traffico di droga. Al centro di questa battaglia c'è il Fentanyl, oppiaceo ...

Sul piede di Guerra i risparmiatori della Banca Agricola Popolare di Ragusa : Il rientro dei capitali è ostacolato da una normativa europea per tutelare le banche in difficoltà. Sul piede di guerra i risparmiatori della BapR

Azionisti Banca Agricola Ragusa sul piede di Guerra : Modica - Importante incontro questo pomeriggio presso l'aula consiliare di Palazzo S.Domenico tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Ignazio Abbate, il presidente del Consiglio ...

Guerra commerciale USA-Cina. Rosso a Wall Street : Partenza in Rosso per la borsa statunitense con il sentiment degli investitori condizionato dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla questione del commercio. A pochi ...

Guerra dazi : ombre su vertice Usa-Cina - Pechino cerca sponda contro Trump : ... Xi Jinping, che si incontreranno a margine del G20 per tentare di trovare un accordo sulla Guerra commerciale in corso tra i due giganti dell'economia mondiale. I mercati sperano in un accordo tra ...

Guerra commerciale Usa-Cina : nuovi vincitori in arrivo : Da non dimenticare, inoltre che il sud est asiatico rappresenta il quinto blocco economico al mondo.

Borse Asia - Cina giù su timori crescita e Guerra con Usa : Le Borse Asiatiche oggi si muovono in ordine sparso con il mercato cinese in pesante rosso, per le preoccupazioni sull'economia e la disputa commerciale con gli Stati Uniti, mentre Sidney e Singapore invece sono al rialzo.

Borse Asia-Pacifico volatili su timori crescita e Guerra commerciale Cina-Usa : Seduta volatile nel segno della cautela oggi sulle Borse asiatiche: pesano il diffondersi di timori sul rallentamento dell'economia mondiale, le aspettative di tassi in rialzo negli Usa e la ripresa delle dispute commerciali fra Cina e Stati Uniti.