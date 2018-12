Guasto tecnico sul volo Figuraccia per la Merkel costretta all' autostop

GR : JU-52 - nessun Guasto tecnico ma gli altri aerei restano a terra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Odissea per i viaggiatori di un Intercity : bloccati in aperta campagna da ore per un Guasto tecnico : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...