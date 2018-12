Governo - Renzi : nei primi sei mesi nulla per le persone oneste : Per le persone oneste questo Governo non ha fatto assolutamente nulla", aggiunge Renzi."In questi sei mesi però il segno dell'economia è passato da più a meno, il PIL è negativo dopo 14 trimestri di ...

Renzi : “Con noi l’economia cresceva - con il Governo Lega-M5S sta tornando la recessione” : "In sei mesi, 1 giugno 2018 - 30novembre 2018 (Salvini, Di Maio, Tria): Pil -0,1% nel terzo trimestre 2018; Infrastrutture ferme; Crollo fiducia famiglie e imprese; Calo 96mila occupati rispetto a maggio 2018; Spread a 300. Questi numeri parlano. Le chiacchiere stanno a zero. Con noi era tornata la crescita. Con loro torna la recessione", scrive Matteo Renzi commentando la revisione al ribasso del Pil da parte di Istat.Continua a leggere

Violenza donne - cosa prevede il “codice rosso” approvato dal Governo. “Corsia preferenziale per indagini più rapide” : Una corsia preferenziale per le denunce e indagini più rapide sui casi di Violenza sulle donne. Il “codice rosso“, il disegno di legge che porta le firme del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e di quello della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri membri del governo durante la riunione hanno indossato un nastrino ...

Violenza donne - il Governo approva il codice rosso : corsia preferenziale per le denunce : Le denunce per maltrattamenti, Violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza, saranno portate direttamente al pm che dovrà sentire la donna ...

Matteo Renzi punta il dito contro il Governo gialloverde. : Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira: “Matteo Salvini, la luna di miele sta finendo”. Ogni tanto, Matteo Renzi si fa ancora sentire. L’ultimo intervento arriva in un’intervista concessa a Il Messaggero in cui fa il punto sulla situazione del Pd in vista del congresso e punta il dito contro il governo gialloverde. L’ex premier si mostra catastrofista e afferma che “il dossier Ue è stato gestito con ...

Renzi : 'I danni di questo Governo un certo Pd li sta scoprendo ora' : E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'Interno. Agli ...

Governo : Renzi a 'Il Foglio' - i populisti mandano l'Italia a gambe all'aria : Roma, 21 nov 09:08 - , Agenzia Nova, - L'economia che non va. La crescita che non c'è. La disoccupazione che aumenta. Le aste dei titoli di stato in sofferenza. Lo spread che... , Res,

Renzi attacca i tecnici del Governo : Ma un ministro dell'Economia che ha perso credibilità - osserva - non serve più a nulla. E un ministro degli Esteri che dopo averci regalato il Fiscal compact, ai tempi di Mario Monti, e dopo aver ...

Renzi : "Dal Governo linea suicida" : " Hanno scelto una linea di politica economica suicida per l'Italia - scrive Renzi sulla sua pagina Facebook - E i mercati stanno presentando il conto, ma lo paghiamo noi cittadini. Lo spread a 320 ...

Renzi : "Governo? Parla e sfascia l'Italia" : Nuovo affondo di Matteo Renzi contro il governo giallo-verde e in particolare contro l'ipotesi di chiudere i negozi la domenica. "Mi allarga il cuore - scrive l'ex segretario del Pd sul suo profilo ...

Mafie e giochi online - come i clan hanno sfruttato la sanatoria del Governo Renzi : I clan malavitosi hanno “sfruttato” la sanatoria per l’emersione del gioco online, varata dal governo Renzi con la Legge di Stabilità 2015, per diversificare l’offerta del settore delle scommesse telematiche e creare attività lecite che coprissero quelle illecite. Lo stesso punto vendita, “sanato”, continuava a destinare parte delle quote incassate sul canale illecito, assicurando vincite più elevate. Emerge dalle carte dell’inchiesta coordinata ...

Bcc - il Governo smantella la riforma di Matteo Renzi : Il governo Lega-Movimento 5 Stelle smantella la riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi . E per farlo, l'esecutivo inizia dall'abbattimento di uno dei pilastri: l'obbligo per le banche di credito ...

Sovranismo bancario. Governo rottama la riforma delle Bcc di Matteo Renzi : La rottamazione della riforma delle Bcc voluta da Matteo Renzi nel 2016 è ufficialmente iniziata. Con una doppia mossa - un vertice politico a palazzo Chigi e un pacchetto di emendamenti della Lega al decreto fiscale - il Governo gialloverde parte dall'abbattimento del pilastro fondamentale, cioè l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire ai gruppi unici. Cancellato. La direzione di marcia è opposta a quella ...