Governo | l' opposizione c' è Si chiama Roberto Fico

Violenza sulle donne - il Governo ammette lievi tagli ai fondi disponibili. L'opposizione insorge : E' polemica sui tagli dei fondi per la Violenza delle donne. Il sottosegretario con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spatafora, ha ammesso un taglio del 2,7% rispetto alle disponibilità. ...

Governo incosciente - opposizione nulla : l’allegra marcia verso il disastro : L'Italia è un paese fortunato grazie ad una antica, armoniosa sinergia tra natura e opera dell'uomo. Con enfasi sovranista, per molti il più bel paese del mondo. Si nota, da qualche...

Governo incosciente - opposizione nulla : l’allegra marcia verso il disastro : L'Italia è un paese fortunato grazie ad una antica, armoniosa sinergia tra natura e opera dell'uomo. Con enfasi sovranista, per molti il più bel paese del mondo. Si nota, da qualche...

Luigi Di Maio - Gregorio De Falco lo pugnala : vota insieme all'opposizione - Governo sotto sul condono a Ischia : Il comandante Gregorio De Falco scende dal governo. Il senatore dissidente del M5s vota insieme all'opposizione in Commissione a Palazzo Madama e la maggioranza va sotto sull'emendamento all'articolo ...

Il Sì TAV a Torino è la prima forza d'opposizione al Governo. Alla faccia del PD (e di FI) : Siccome la politica non conosce il vuoto, gli spazi vanno occupati per legge fisica.E siccome il Partito Democratico (che andrebbe sciolto per liberare energie a sinistra attraverso una nuova organizzazione) è impegnato da mesi nel più noioso e insipido percorso congressuale della storia, ecco che altri soggetti ne prendono il posto per andare a esercitare quella necessaria funzione democratica che si chiama opposizione.È il ...

Dl sicurezza - Governo pronto a mettere la fiducia | "De Falco voterà con l'opposizione? Si dimetterà" : Il governo porrà la questione di fiducia al decreto sicurezza e immigrazione. La notizia arriva da fonti di palazzo Chigi del Movimento 5 stelle. Il provvedimento scade il 3 dicembre, al momento la discussione generale al Senato.

Decreto Genova - deserti i banchi del Governo e dell'opposizione : banchi del governo e della maggioranza quasi del tutto deserti. Proprio mentre è in discussione il Decreto Genova, quello molto atteso da tutti i cittadini del capoluogo ligure. A farlo notare è ...

Manovra - Scanzi : “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del Governo. Salvini? Spesso dà risposte infantili” : “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto un ruolo che è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè il ruolo dell’opposizione, perché ormai i più grandi oppositori di questo governo sono, a giorni alterni, Fico, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le ...

Il Governo Conte è assediato. Non certo dall'opposizione : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto al mondo delle aziende, sostenendo che 'occorre creare sistema per piano investimenti nel rispetto dei ruoli', il che appare un po' ...

Sondaggi - i partiti di Governo restano in alta quota : la Lega tocca il 33 - il M5s resta al 30. Forze di opposizione al palo : La Lega sposta l’asticella un po’ più in là. Secondo un Sondaggio di Euromedia Research per Porta a Porta attualmente il Carroccio è stimato al 33 per cento, una quota che sarebbe quasi raddoppiata rispetto ai risultati delle elezioni del 4 marzo. Una tendenza positiva proseguita anche negli ultimi 20 giorni, durante il quale il partito è cresciuto di quasi mezzo punto. Più stabile, invece, il Movimento Cinque Stelle che rispetto ...

Pd - i militanti in piazza invocano unità e opposizione al Governo : “Non serve cambiare nome - ma dirigenti” : Altro che cambio del nome o ‘cene‘ tra dirigenti. Dalla manifestazione di piazza del Popolo a Roma, dalla quale il Pd cercherà di ripartire, è la base che ha invitato il partito a ritrovare l’unità perduta tra le continue polemiche interne. Ma non solo: i militanti chiedono un’opposizione credibile al governo M5s-Lega. E un cambio della classe dirigente, anche in vista del prossimo Congresso. “Cambio del nome? Non ...

Manovra - Boccia : Non si pensi di stare al Governo e anche a opposizione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Immigrazione : Grecia - leader opposizione Mitsotakis attacca Governo su gestione centro di Moria : "La Grecia ha ricevuto 1,6 miliardi di euro di finanziamenti e il governo ha creato il peggiore dei campi per rifugiati e migranti nel mondo", ha affermato il leader di Nd commentando le ultime ...