Golf – Hero World Challenge | Rahm e Stenson al comando dopo due giri

Golf - PGA Tour 2019 : Jon Rahm ed Henrik Stenson volano in vetta nell’Hero World Challenge : Il PGA Tour, grazie ad un’idea di Tiger Woods, è impegnato nell’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari), consueto torneo di fine anno il cui montepremi viene destinato interamente alla Tiger Woods Foundation. 18 Golfisti del circuito PGA si affrontano in una kermesse particolare ma che si è ritagliata un importante spazio all’interno del calendario. Sul circuito par 72 del New Providence course nelle Bahamas ...