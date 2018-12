Global compact | l' opposizione di Sergio Mattarella al governo di Lega e M5s | piano-Colle

Global compact - Di Maio : dialogo sereno : 22.15 "Il Global Compact lo discuteremo in Parlamento. Sarà l'occasione per discutere un provvedimento,un accordo importante,però ricordo non è un atto vincolante". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, spiegando che "ci sono differenze di vedute nella maggioranza,ma è una discussione molto serena". "Chi ha criticato questa scelta -ha detto Di Maio- ne ha tutto il diritto: ricordo che non c'è posto migliore per discutere un accordo così ...

Fico - l'anti-Salvini nella maggioranza : non ha presieduto perchè era contro il dl sicurezza e sul Global compact.... : Botta e risposta fra il presidente della Camera e il ministro dell'Interno. Il numero uno dell'assemblea di Montecitorio ha confermato oggi di aver voluto prendere le distanze dal testo approvato ...

Fico contro Salvini : 'Dobbiamo aderire al Global Compact' : 'L'Italia dovrebbe dire sì al Global compact e invito tutti a leggersi il contenuto di questo accordo'. Il presidente della Camera Fico apre un fronte contro Salvini, che è contrario all'adesione, e ...

L'affondo di Fico sul decreto Sicurezza è solo l'inizio dello scontro sul Global compact : L'affondo arriva nel momento più difficile. Roberto Fico dà un nuovo colpo all'integrità del Movimento 5 Stelle quando Luigi Di Maio è sotto botta per la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre. L'assenza del presidente della Camera nel momento del voto al decreto legge Sicurezza è stata notata ma fino a questa mattina dal mondo pentastellato è stata tenuta sotto silenzio. Poi a rompere questo ...

Matteo Salvini - sul Global compact dell'Onu nasce una nuova maggioranza : addio ai grillini : Potrebbe essere la prova generale in vista di una nuova maggioranza, quella che andrà in scena con il voto in Parlamento sul global compact , ovvero il documento delle Nazioni Unite per la ...

Fico : sì Global compact - no dl Sicurezza - scontro con Salvini : Roma,, askanews, - Sì al Global compact, il documento dell'Onu sull'immigrazione, no al Decreto legge Sicurezza. Parlando con i giornalisti a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei, il ...

Salvini : 'Lega contro Global compact - ma deciderà il Parlamento. Di Maio? Lo stimo - ma si difenda da solo' : Non conosco la sua famiglia nè le sue aziende: coinvolgere parenti, amici, mogli e fidanzate nella bagarre politica non mi sembra una cosa intelligente' E poi agggiunge: 'Chi c'è dietro? Non lo so... ...

L'Italia non rinunci al Global Compact : In queste ultime ore, dopo due anni di sostanziale disinteresse della classe politica italiana, dei media e della popolazione, si sono accesi i riflettori sul Global Compact. Si, ma cos'è? Come mai tutto ad un tratto si è infiammato il dibattito, creando anche all'interno della maggioranza di Governo fortissime tensioni?COME È NATOIl Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) è un processo nato con ...

Global compact - Moavero : “Invito a leggere testo - ha tanti aspetti positivi. Io sorpassato da Salvini? No - temi condivisi” : Il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, parlando a margine della cerimonia del premio Invest your talent, ha invitato “tutti a leggere il testo del Global Compact“. Per il titolare della Farnesina, “la lettura del Global Compact può far capire il suo contenuto se non ci si limita ai titoli e se si tralascia il nome in inglese. Se si entra nel contenuto si capirà che ha tanti aspetti positivi“. Poi Moavero giudica ...

Fico vs Lega : Global compact va firmato - su dl sicurezza ho preso le distanze : Doppio fronte di polemica tra Cinquestelle e Lega. A dar voce ai malumori del MoVimento sui temi cari all'alleato di governo è il presidente della Camera -

Global Migration Compact - Mattarella : “Prezioso ogni documento su responsabilità comune” : Sergio Mattarella è intervenuto nel dibattito sul Global Migration Compact: “L’Italia è stata lasciata sovente sola – ha premesso a Verona il Presidente della Repubblica – ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l’Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione continentale questo fenomeno, che non va ignorato ma affrontato”. Per questo motivo “ogni occasione, ogni sede, ogni ...

Lega contraria a Global compact : ANSA, - ROMA, 30 NOV - "La Lega voterà contro". Matteo Salvini conferma a SkyTg24 la posizione del Carroccio sul Global compact che, spiega, "mette sullo stesso piano immigrati regolari e irregolari". ...

Global Migration Compact : perché l'Italia non può permettersi di rifiutare : L'immigrazione è un fenomeno mondiale, trasversale, principalmente delineato dai flussi economici del momento storico. Lo abbiamo sperimentato noi Italiani quando, dal 1900 e per i 60 anni a seguire, abbiamo colonizzato paesi in forte crescita economica, per antonomasia gli USA. Lo sperimentiamo oggi da paese di frontiera, come quel punto di approdo per molti cittadini africani che scappano da guerra, miseria e povertà (esattamente come noi). ...

Migranti - Fico contro la Lega : 'Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le distanze dal dl Sicurezza : "Assolutamente sì, ritengo che l'Italia dovrebbe aderire al Global Compact " . Lo ha affermato il presidente della Camera Roberto Fico, invitando "tutti a leggersi davvero il contenuto di questo ...