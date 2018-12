Gli Spurs crollano nuovamente | il santone Popovich fa autocritica | Colpa mia

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

NBA - San Antonio-Houston 105-136 : i Rockets travolgono Gli Spurs - 10 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-Houston Rockets 105-136 Se pensavate che la sonora sconfitta sul campo dei Minnesota Timberwolves fosse il punto più basso della stagione dei San Antonio Spurs, forse dovrete ...

Basket - Nba : Gallinari regala la vittoria ai Clippers sui Suns - malissimo Gli Spurs di Belinelli contro Minnesota : Tutto liscio per i Clippers di Gallinari , 28 punti in 33', che nella notte Nba superano facilmente i Suns con il risultato di 99-115. malissimo invece gli Spurs sconfitti 89-128 da Minnesota: ...

NBA - L.A. vola a Ovest col miGlior Gallinari dell'anno - Spurs umiliati nel Minnesota : L.A. Clippers-Phoenix Suns 115-99 I Clippers hanno vinto sette delle ultime otto gare e vedono la sfida interna contro Phoenix come una buona occasione per allungare la striscia di risultati positivi: ...

Tottenham-Inter LIVE : Eriksen porta in vantaggio Gli Spurs a dieci minuti dalla fine : 1/44 AFP/LaPresse ...

Nba - i Warriors vincono ancora. Bene Gli Spurs di Belinelli : ROMA - Torna il sorriso in casa dei Golden State Warriors , alla terza vittoria consecutiva, seppur sofferta, dopo un periodo nero che è costato anche la perdita del primato in classifica. Nella notte ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 novembre) : terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee - Gli Spurs tornano alla vittoria : Sette partite nella notte NBA. vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana. I Milwaukee Bucks cadono in casa ...

NBA - Chicago-San Antonio 107-108 : Gli Spurs soffrono ma vincono nel finale - 7 punti per Belinelli : Per anni i San Antonio Spurs hanno accumulato vittorie grazie a una capacità molto sottovalutata: la capacità di eseguire nei finali tirati contro squadre magari anche più talentuose, ma meno ...

Nba - sconfitta esterna per Gli Spurs di Belinelli : sconfitta esterna per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Milwaukee Bucks si impongono per 135-129, trascinati da un Antetokounmpo in grande ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 novembre) : Golden State batte i Kings in volata - Milwaukee regola Gli Spurs : Si sono giocate sette partite nella notte della NBA e lo spettacolo non è mancato. I Golden State Warriors hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei Sacramento Kings alla Oracle Arena, vittoria per 117-116. I ragazzi di Dave Jorger si sono portati in vantaggio con due liberi di De Aaron Fox a 26 secondi dalla fine, a decidere tutto è stato però il canestro di Klay Thompson a cinque secondi dal termine, un rimbalzo ...

Nba - i Clippers di Gallinari volano in testa. Bene anche Gli Spurs di Belinelli : ROMA - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba , alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così ...

Nba risultati : Warriors vincenti - Beli e Gli Spurs super con Indiana : Golden State ritrova la vittoria perduta: dopo 4 sconfitte consecutive, i bicampioni in carica travolgono Portland in casa trascinati dalla super coppia Durany, 32 punti,-Thompson, 31,. Torna a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male Gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 novembre) : LeBron James domina i Blazers - cadono Raptors - 76ers e Bucks - male Gli Spurs di Belinelli - Jazz sommersi : Programma particolarmente ricco nella nottata NBA, con ben 22 squadre in campo, e le sorprese non sono mancate, come alcune prestazioni di livello assoluto. Il match più importante si è disputato allo Staples Centre di Los Angeles dove i Lakers hanno regolato i Portland Trail Blazers 126-117 ingranando la quarta vittoria consecutiva. La partita ha visto un buon inizio degli ospiti, sospinti dai soliti Damian Lillard da 31 punti, 8 rimbalzi e 11 ...