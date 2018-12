Giulia Salemi | parla Fariba | “Con Monte durerà da Natale a Santo Stefano”

Grande Fratello Vip - prima della finale gelano Giulia Salemi : la voce su Francesco Monte e Silvia Provvedi : Messaggio aereo particolare quello che, nella giornata di oggi, venerdì 30 novembre, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip . I protagonisti di questo momento sono stati Francesco Monte e Silvia ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il raptus sott'acqua con Giulia Salemi : la mano finisce proprio lì : Un record d'amore al Grande Fratello Vip . In piscina, gli inquilini del reality, si cimentavano con una prova piuttosto peculiare: resistere il più a lungo possibile baciandosi sott'acqua, dunque ...

Grande Fratello Vip : lite furibonda nella notte tra Francesco Monte e Giulia Salemi : L'ex tronista furioso contro la ragazza: "Io e te andremo avanti due giorni. Inizi proprio male con me".

Francesco Monte e Giulia Salemi : uno scherzo si trasforma in lite : Francesco Monte e Giulia Salemi: scoppia l’ennesima lite al GF Vip Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati protagonisti dell’ennesima lite al Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne ha organizzato uno scherzo, poi si è arrabbiato e ha cambiato le carte in gioco accusando l’influencer italo-persiana. Cosa è accaduto nel dettaglio? Andrea Mainardi, Stefano Sala, Silvia Provvedi e Francesco Monte hanno vinto ...

Grande Fratello Vip 3 - Francesco Monte : "Giulia Salemi? Mi sta facendo credere che le favole esistono ancora..." : Francesco Monte, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, si è lasciato andare a parole importanti, parlando del suo rapporto con Giulia Salemi, nato all'interno della casa di Cinecittà.Peccato, però, che la Salemi non fosse presente alla conversazione visto che l'ex tronista di Uomini e Donne ha riservato queste parole a Silvia Provvedi, durante un momento di confidenza.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, Francesco ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi massacra Giulia Salemi : attacco personale - la crisi isterica : Al Grande Fratello Vip è rissa tra donne, in particolare tra Silvia Provvedi e Giulia Salemi . La prima è furibonda con la seconda perché, a detta sua, ha poco coraggio. Secondo Silvia, la Salemi ...

Grande Fratello Vip - Cecilia Rodriguez commenta il rito della madre di Giulia Salemi : "Queste cose non si fanno" : L'argentina, ospite di CR4, dice la sua sul rituale di Fariba per far innamorare Monte della figlia.

Giulia Salemi e Francesco Monte si lasceranno per colpa di Fariba? : Giulia Salemi infastidita dalla madre: la storia con Monte è in pericolo? Alti e bassi per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Per l’influencer 24enne non c’è pace. Dopo aver finalmente conquistato il cuore di Francesco Monte e averlo convinto ad ufficializzare la loro relazione, la nuova intromissione di Fariba, la madre, ha fatto traballare nuovamente la coppia. In queste ore, Giulia Salemi si è confidata con Andrea Mainardi. ...

Giulia Salemi: "Spero che mia mamma capisca che è giusto per la mia crescita che si faccia da parte".

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi brutalizza sua madre : 'Basta - se ne deve andare'. È finita in disgrazia : 'Voglio che si faccia da parte'. Con queste parole Giulia Salemi torna a parlare di sua madre Fariba Tehrani e in particolar modo del rapporto che le lega a lei. Più volte nel corso della sua ...