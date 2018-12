Giulia Provvedi a Verissimo su Pierluigi Gollini | “E’ tutto risolto”

lanostratv

: Giulia Provvedi sul fidanzato: “Segnalazione falsa”. Poi parla di Silvia e Corona - carmenFashionCr : Giulia Provvedi sul fidanzato: “Segnalazione falsa”. Poi parla di Silvia e Corona - LalliPohis : #verissimo Io sono dispiaciuto che Giulia sia uscita. Meritava di vincere Giulia Provvedi. -

(Di sabato 1 dicembre 2018)ha chiarito conLa nuova puntata diè iniziata da pochi minuti. E Silvia Toffanin ha chiamato subito in studio l’ultima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip,. E in questa circostanza la conduttrice non ha potuto esimersi dal chiederle news inerenti al suo fidanzato, il quale è finito nell’occhio del ciclone per le clamorose rivelazioni fatte dalla influencer Deianira sul suo conto. Di cosa si tratta? Per i pochi che non lo sapessero, la Marzano ha rivelato sui social di aver visto il fidanzato diin compagnia di un’altra ragazza in un noto locale a Milano. E questa segnalazione fatto cadere nella disperazione più totale la giovane ex concorrente del reality vip condotto dalla Blasi. Ma oggi, appena la Toffanin ha chiesto ...