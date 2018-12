Giulia De Lellis | la tentazione clamorosa per le elezioni | ' Se mi candidassi | mi

Uomini E Donne : Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO : Non farà piacere a Giulia De Lellis ascoltare quanto Tina Cipollari ha detto nei suoi confronti nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 30 novembre. La frase è stata... L'articolo Uomini E Donne: Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tina Cipollari - crede di avere il microfono spento e insulta Giulia De Lellis - Video : Questo pomeriggio, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne trono classico in onda su Canale 5, abbiamo visto che c'è stato un colpo di scena riguardante Tina Cipollari, la quale si è lasciata andare ad una frase denigratoria nei confronti di Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate in assoluto dal pubblico che segue la trasmissione Mediaset. Tutto è successo dopo che Luigi Mastroianni ha ammesso in studio che una delle sue ...

Uomini e Donne - Tina su Giulia De Lellis : 'Bella? Ma se è alta un metro e un c***o' : Giulia De Lellis è stata la protagonista inconsapevole della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 30 novembre su Canale 5. La romana, infatti, è stata tirata in ballo da Luigi Mastroianni quando ha accusato la corteggiatrice Irene Capuano di volerla imitare. Mentre il tronista discuteva con la sua spasimante, Tina Cipollari si è lasciata andare ad un commento poco carino nei confronti dell'influencer: anche se l'opinionista pensava di ...

Irene Capuano come Giulia De Lellis? / Uomini e donne - Luigi Mastroianni : 'Sei una buffona - puoi anche andare' - IlSussidiario.net : Luigi Mastroianni rimprovera Irene Capuano, troppo interessata ad imitare Giulia De Lellis: oggi nel Trono Classico di Uomini e donne.

Uomini e Donne news - intervista a Irene Capuano : il paragone con Sara Affi Fella e Giulia De Lellis : Uomini e Donne, intervista a Irene Capuano: analogie e confronti con Sara Affi Fella e Giulia De Lellis Irene Capuano è stata una delle corteggiatrici più messe in discussione da Luigi Mastroianni. Il motivo? Il tronista, pur dichiarandosi inizialmente molto interessato, non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento della ragazza sui social. I dubbi, successivamente, lo hanno portato […] L'articolo Uomini e Donne news, intervista ...

Mai Dire Talk - il ritorno della Gialappa’s non convince. Giulia De Lellis attaccata sui social : “Promotrice di ignoranza” : “Non leggo libri, non mi entusiasma l’idea. Io vorrei anche leggere, li compro però non li leggo. Ci provo, però mi annoiano. Ammetto, è vero che sono entrata in libreria e non sapevo cosa fare, è successo. Però un libro l’ho letto in quinta elementare. In quinta elementare la mia dolce maestra Teresa mi ha letto Il Piccolo Principe, che è un libro che mi è rimasto nel cuore. L’unico libro che sono riuscita a terminare, sempre con la ...

Giulia De Lellis - la confessione : 'Io in politica? Perché no - potrei farcela' : Giulia De Lellis è tornata di nuovo in televisione. Ieri sera l'ex protagonista di Uomini e donne è stata ospite in studio a Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa's Band e condotto dal Mago Forest in onda su Italiauno. Un ritorno molto atteso dai fan, dato che la De Lellis mancava in televisione da un bel po' di tempo. Nel corso della chiacchierata, Giulia si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate e ha annunciato che non le ...

Giulia De Lellis a Mai dire talk - pubblico diviso : critici e fan si scontrano : Giulia De Lellis debutta a Mai dire talk, sui social piovono critiche: fan intervengono per difenderla Uno dei momenti più attesi della prima puntata di Mai dire talk era sicuramente il debutto di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come molti avranno già letto, sarà un’ospite fissa della trasmissione. Sui social, come spesso […] L'articolo Giulia De Lellis a Mai dire talk, pubblico diviso: critici e fan si ...

Mai dire talk/ Il Mago Forest e la Gialappas' Band tornano con Giulia De Lellis - IlSussidiario.net : Mai dire talk, anticipazioni prima puntata: la Gialappas' Band e il Mago Forest tornano in prima serata con Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis pensierosa nella notte - il messaggio per Irama : Giulia e Irama insieme, lei innamoratissima su Instagram Una dolce Giulia De Lellis verso l’una e mezza di notte ha condiviso su Instagram Stories una frase bellissima per il suo Irama. La storia d’amore tra i due è nata da poco, peraltro all’improvviso, visto che tutti credevano che prima o poi la ragazza sarebbe ritornata […] L'articolo Giulia De Lellis pensierosa nella notte, il messaggio per Irama proviene da Gossip e ...

Giulia De Lellis e Irama : presentazioni in famiglia! Guarda le FOTO : Giulia De Lellis e Irama sempre più innamorati: pomeriggi insieme e presentazioni in famiglia Giulia De Lellis e Irama sono una delle coppie del momento. Gli occhi dei fan e degli appassionati di gossip,... L'articolo Giulia De Lellis e Irama: presentazioni in famiglia! Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis bacia Irama e lo presenta alla famiglia : Irama e Giulia De Lellis solleticano l'appetito dei paparazzi. La coppia dei giovani e belli figli artistici di Maria de Filippi è stata raggiunta dal settimanale Chi, che sull'ultimo numero in edicola ne ha pubblicato alcuni scatti in un momento delicato della loro conoscenza, fresca di rivelazione pubblica.È tempo di presentazioni in famiglia per la influencer da più di 3 milioni di seguaci, che a poche settimane dall'annuncio pubblico ...

Giulia De Lellis : dedica d’amore a Irama su Instagram (con errore) : Giulia De Lellis e Irama non si nascondono più e su Instagram l’influencer si lascia andare ad una dedica d’amore, commettendo però un grave errore d’ortografia. Giovani e innamorati: Irama e Giulia hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione, tenuta segreta per mesi e resa nota dopo la pubblicazione di un bacio appassionato sul settimanale Chi. La love story ha ricevuto anche l’approvazione di Maria De ...

Giulia De Lellis con Irama arrivano le presentazioni in famiglia : Amore a gonfie vele per Giulia De Lellis e Irama e arrivano le presentazioni in famiglia. La De Lellis e Irama si sono fidanzati qualche tempo fa e dopo che una rivista ha pubblicato una foto di un loro bacio, hanno deciso di vivere la relazione alla luce del sole. Post romantici, dediche ai concerti e ora Giulia apre al fidanzato le porte di casa con una giornata in famiglia. Per Giulia De Lellis e Irama l’amore corre veloce; il cantante ha ...