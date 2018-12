Giro di vite a Vittoria contro l' abusivismo edilizio

Como - Giro di vite contro spaccio e furti : un arresto e nove esplusioni : Como, 1 dicembre 2018 - Trentanove posti blocco, 492 veicoli controllati, 889 persone identificate, un arresto, tre persone indagate in stato di libertà e nove provvedimenti di espulsione è il ...

Giro di vite contro lo spaccio. Ad Alassio in manette un ragazzo e denunciati altri due : Alassio. Arrestato dai carabinieri durante una operazione antidroga un giovane maggiorenne trovato in possesso di 120 grammi di marijuana e 240 euro in contanti. Un'altro giovane che nascondeva nello ...

“Non so perché i giornali scrivino…” - Conte alle prese con la ‘congiuntivite’. E lo strafalcione fa il Giro dei social : Uno scivolone grammaticale degno del vicepremier Luigi Di Maio. A cadere nella trappola del congiuntivo questa volta è il premier Giuseppe Conte che si lascia scappare un: “Non so perché i giornalisti scrivino…”. L’errore non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social network. A rincarare la dose il deputato dem Michele Anzaldi, che commenta con sarcasmo le dichiarazioni del premier: “Dopo 24 ore di ...

Diretta Viterbese Casertana / Streaming video e tv : grandi numeri per bomber Castaldo - Serie C 2018 Girone C - - IlSussidiario.net : Diretta Viterbese Casertana, info Streaming video e tv: i laziali hanno giocato solo tre partite in questa Serie C, e le hanno perse tutte.

Il Governo prepara un Giro di vite sui procuratori sportivi : Il sottosegretario Giorgetti: «Servirà anche mettere a punto maggiori controlli sui flussi finanziari» L'articolo Il Governo prepara un giro di vite sui procuratori sportivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giro di vite della Casa Bianca su ricercatori e studenti cinesi : Per dire: la ricerca che nel 2012 ha portato alla scoperta del Bosone di Higgs è stata firmata da tremila scienziati di tutto il mondo. cinesi compresi

Sicurezza sui mezzi pubblici : ieri Giro di vite sulla linea 4 e 70 multe ai "furbetti" : Controlli ai mezzi pubblici, soprattutto su quelle linee che sono più utilizzate e che a volte sono cornice di fatti di cronaca. Ma anche per verificare che le persone assolvano al proprio dovere di passeggero, comprando e obliterando il biglietto , con o senza bip, . E per scoraggiare atti di vandalismo e ...

Salvini - Giro di vite sulle scorte "Sono 585 - vanno razionalizzate" : In tutta Italia si contano ad oggi 585 scorte, che impegnano 2.072 uomini delle forze dell'ordine: 910 poliziotti, 776 carabinieri, 290 finanzieri e 96 agenti di polizia penitenziaria. Ecco il piano di razionalizzazione di Salvini Segui su affaritaliani.it

Toninelli : Giro di vite su targhe estere : 19.39 Nel decreto sicurezza è stata inserita "una norma che,con alcune deroghe,vieta di circolare in Italia con un veicolo con targa estera se si risiede in Italia da oltre 60 giorni". L'annuncio è del ministro dei Trasporti, Toninelli. "La misura è per bloccare chi circola con targa estera, e fino a ieri eludeva il fisco, non pagava bollo assicurazione e anche le multe". "Con noi i furbi non avranno più vita facile", avverte il ministro.

Giro di vite dei Carabinieri Forestali sulle attività di caccia illecite. Scattano sequestri e denunce : Denunciate tre persone e sequestrati fucili, munizioni, dispositivi di richiamo acustico e la cacciagione abbattuta in varie zone del territorio salentino.

"I padroni dei cani lavino anche la pipì". Giro di vite in Piemonte : Il Comune di Chivasso , a partire da mercoledì scorso, ha diramato un' ordinanza che prevede che chi ha un cane deve pulire la pipì fatta per strada dal suo animale. Il padrone, infatti, deve munirsi ...

Abuso di antibiotici - nuovo Giro di vite : più limiti ai medici per le prescrizioni : Uso improprio degli antibiotici, impiego eccessivo e non corretto dai farmaci necessari per debellare le infezioni in ospedale e sui territori. E poi uso massiccio in zootecnia, nell'industria ...

Trasporti - Giro di vite del Parlamento Ue su emissioni mezzi pesanti : Entro il 2030 emissioni zero per i mezzi pesanti. Il Parlamento UE ha infatti visto al rialzo, al 35%, rispetto a quanto proposto dalla Commissione europea , 30%, l'obiettivo di riduzione delle ...

Imprese e sindacati si uniscono contro il Giro di vite sulle cave : Il Piano che sta elaborando la Regione abbassa i limiti del marmo da estrarre Poli , Coop Levigliani, : 'Si ostacola il lavoro'. Cgil e sindaci sono sulla stessa linea