Giornata mondiale contro l’Aids | le star italiane scendono in campo con Anlaids

Giornata mondiale contro l'Aids - ogni anno 4mila nuove infezioni da Hiv : Il diffondersi del virus riguarda tutti. E' questo il messaggio che l'Anlaids ha deciso di diffondere in occasione del 1 dicembre

Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS e l'ironia di Daniele Gattano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giornata mondiale contro hiv e Aids : perché il test dovremmo farlo tutti : (foto: CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images) In Europa la situazione migliora, ma non con la velocità sperata. In Italia è stabile, ma il numero dei contagi è ancora troppo alto: quasi quattromila nuove infezioni da hiv nel 2017, tra diagnosi e proiezioni sul sommerso, sono la spia di un’epidemia che non accenna ancora a placarsi. Nonostante i progressi terapeutici, insomma, siamo lontani dall’obbiettivo lanciato dall’Oms: sconfiggere l’hiv entro il ...

Giornata mondiale DELL'AIDS/ Vaccino pediatrico : nuovi testa all'Ospedale Bambino Gesù - IlSussidiario.net : La GIORNATA MONDIALE DELL'AIDS riporta l'attenzione su una malattia che tra anni ottanta e novanta ha purtroppo portato molte persone alla morte

Giornata mondiale contro l'AIDS : cosa si rischia in Italia e nel mondo : Aids, una malattia ancora attiva, che colpisce in particolare i più giovani. I dati a livello Mondiale non sono affatto positivi e confermano quanto sia più che mai necessario tenere alta la guardia: ...

Giornata mondiale contro l'AIDS : ecco #Tiriguarda - la campagna di Anlaids : Riguarda tutti, nessun escluso. È questo il messaggio che l'associazione ha deciso di diffondere in occasione del 1 dicembre. A ricordarlo testimonial del mondo dello spettacolo

Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS - il sostegno di Durex : «Ambasciatore del sesso sicuro», nel promuovere e sostenere l’educazione sessuale e una cultura preventiva contro le malattie sessualmente trasmissibili, anche quest’anno Durex sostiene la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids. Nel mondo le persone affette da HIV sono 37 milioni e il 69% della popolazione sessualmente attiva ha un amplesso alla settimana. Come leader di categoria, è compito di Durex, che da sempre si dedica al ...

Giornata mondiale contro l'HIV/AIDS : Msf - case farmaceutiche si dimenticano dei bambini : MSF critica il settore farmaceutico per aver trascurato lo sviluppo di farmaci antiretrovirali pediatrici Roma, 30 novembre 2018 In vista della riunione che si svolgerà il 6 e 7 dicembre presso la ...

Giornata mondiale dell’HIV : nel 2019 parte la sperimentazione del vaccino terapeutico pediatrico in Italia Sudafrica e Thailandia : Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l’HIV, sviluppato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con il Karolinska Instituet di Stoccolma. L’Ospedale della Santa Sede, infatti, capofila del progetto internazionale di ricerca EPIICAL, ha ottenuto un finanziamento dal National Institute of Health americano che consentirà di testare il vaccino ...

Giornata mondiale contro l'Aids al Maggiore di Modica : Il 1 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, l'ambulatorio del reparto di malattie infettive a Modica sarà aperto per test hiv

L’Aids «ti riguarda» - la campagna di Anlaids per la Giornata mondiale : La diffusione dell’Hiv è ancora viva. Sebbene i progressi scientifici siano evidenti, con buone prospettive future per un vaccino, L’Aids miete milioni di vittime in particolare dal 1982: 35 milioni i morti nel mondo, con enorme incidenza in alcune aree africane, 44mila in Italia con 4mila nuovi casi l’anno e il 30% di chi è affetto dal virus che ignora di esserlo. Anlaids è la prima associazione nata in Italia per contrastare il fenomeno. ...

Giornata mondiale contro l'AIDS - giovani sempre più a rischio : il parere dell'esperto : ... Top Doctors®, www.topdoctors.it,, la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, sottolinea perché la ...