Giornata Mondiale contro l' Aids | la campagna dell' Arcigay

Giornata Mondiale dell'Aids/ Allarme Istituto Superiore Sanità : infezioni Hiv - pochi progressi tra i giovani - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: l'Allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tra i giovani i progressi sono troppo lenti.

Oggi Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids : Oggi 1° dicembre è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids. “Siamo tutti sierocoinvolti: significa che ha sempre meno senso, se mai lo ha avuto, dividere il mondo in sieropositivi (persone che vivono con Hiv) e sieronegativi (persone che non hanno l’Hiv), perché tutti hanno avuto, consapevoli o meno, e a vari livelli di prossimità, esperienza dell’Hiv nella realtà degli incontri della propria vita o ...

Giornata Mondiale Aids - la Cri in piazza con i test per Hiv : risultato in 15 minuti. “Un sieropositivo su tre non sa di esserlo” : Saranno nelle piazze, nelle vie della movida, ma anche nei penitenziari e nelle zone frequentate da sex workers. In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids i volontari della Croce Rossa Italiana scenderanno in campo con la campagna “Meet test & Treat“. Obiettivo: diffondere la cultura della prevenzione, ma soprattutto l’importanza della diagnosi precoce. Per questo in oltre 18 regioni e tantissimi ...

Giornata Mondiale contro l’Aids - le star italiane scendono in campo con Anlaids : Tiziano Ferro, Fabio Volo, Giorgio Panariello, Maria Pia Calzone, Rudy Zerbi, The Jackal, Giulia Valentina, Paola Turani. Sono questi i volti delle celebrità italiane attraverso cui Anlaids presenta la sua nuova campagna “Ti Riguarda”, lanciata in concomitanza con la Giornata mondiale contro l’Aids del 1° dicembre. Un invito a non sentirsi estranei alla questione, e a non sottovalutare quello che ancora oggi è un nemico contro cui è ...

Giornata Mondiale contro l'Aids - ogni anno 4mila nuove infezioni da Hiv : Il diffondersi del virus riguarda tutti. E' questo il messaggio che l'Anlaids ha deciso di diffondere in occasione del 1 dicembre

Giornata Mondiale della lotta contro l'AIDS e l'ironia di Daniele Gattano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giornata Mondiale contro hiv e Aids : perché il test dovremmo farlo tutti : (foto: CLAUDIO REYES/AFP/Getty Images) In Europa la situazione migliora, ma non con la velocità sperata. In Italia è stabile, ma il numero dei contagi è ancora troppo alto: quasi quattromila nuove infezioni da hiv nel 2017, tra diagnosi e proiezioni sul sommerso, sono la spia di un’epidemia che non accenna ancora a placarsi. Nonostante i progressi terapeutici, insomma, siamo lontani dall’obbiettivo lanciato dall’Oms: sconfiggere l’hiv entro il ...

Giornata Mondiale DELL'AIDS/ Vaccino pediatrico : nuovi testa all'Ospedale Bambino Gesù - IlSussidiario.net : La GIORNATA MONDIALE DELL'AIDS riporta l'attenzione su una malattia che tra anni ottanta e novanta ha purtroppo portato molte persone alla morte

Giornata Mondiale contro l'AIDS : cosa si rischia in Italia e nel mondo : Aids, una malattia ancora attiva, che colpisce in particolare i più giovani. I dati a livello Mondiale non sono affatto positivi e confermano quanto sia più che mai necessario tenere alta la guardia: ...

Giornata Mondiale contro l'AIDS : ecco #Tiriguarda - la campagna di Anlaids : Riguarda tutti, nessun escluso. È questo il messaggio che l'associazione ha deciso di diffondere in occasione del 1 dicembre. A ricordarlo testimonial del mondo dello spettacolo

Giornata Mondiale per la lotta contro l’AIDS - il sostegno di Durex : «Ambasciatore del sesso sicuro», nel promuovere e sostenere l’educazione sessuale e una cultura preventiva contro le malattie sessualmente trasmissibili, anche quest’anno Durex sostiene la Giornata mondiale per la lotta contro l’Aids. Nel mondo le persone affette da HIV sono 37 milioni e il 69% della popolazione sessualmente attiva ha un amplesso alla settimana. Come leader di categoria, è compito di Durex, che da sempre si dedica al ...

Giornata Mondiale contro l'HIV/AIDS : Msf - case farmaceutiche si dimenticano dei bambini : MSF critica il settore farmaceutico per aver trascurato lo sviluppo di farmaci antiretrovirali pediatrici Roma, 30 novembre 2018 In vista della riunione che si svolgerà il 6 e 7 dicembre presso la ...