Gilet gialli,ancora tafferugli a Parigi

: Gilet gialli, scontri con la polizia in centro a Bruxelles: auto in fiamme, 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Com… - fattoquotidiano : Gilet gialli, scontri con la polizia in centro a Bruxelles: auto in fiamme, 60 fermi. In 50 arrivano sotto sede Com… - gparagone : Ieri sera sono stato ospite a #PiazzaPulita su @La7tv, dove ho parlato di lavoro, di #DecretoFiscale e della protes… - TgLa7 : Gilet gialli, la rivolta ora a Bruxelles. Oltre 60 arresti -

Centinaia diradunati intorno agli Champs-Elisées per la terza mobilitazione contro il caro carburante e il governo Macron. Si sono registrati.I manifestanti hanno tentato di forzare lo sbarramento su place de l'Etoile, i gendarmi hanno risposto con gas lacrimogeni. Scontri e incidenti. Per la manifestazione di oggi non è stata richiesta l'autorizzazione. 5.000 gendarmi mobilitati a.Gli Champs Elysées chiusi al traffico,ma aperti ai pedoni. Proteste deisegnalate in diversi paesi della Francia.(Di sabato 1 dicembre 2018)