Gilet gialli scatenati non si fermano più, Francia in ginocchio (Video), incendi, scontri e feriti

(Di sabato 1 dicembre 2018)ancorain tutta lanon solo a Parigi E’ stato un altro sabato di, violenze e disordini a Parigi, dove isi sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in tutta l’area circostante, dove ci sono stati aspricon la polizia, auto date alle fiamme, tafferugli. Anche un palazzo è statoato. Dopo una giornata di vera e propria guerriglia urbana si contano 92 feriti, tra cui 14 poliziotti, e oltre 200 fermi.Sono 92 le persone rimaste ferite a Parigi durante glinella manifestazione di protesta dei. Tra queste, ci sono 14 poliziotti. La prefettura fa sapere che si contano 205 fermati. In tutta laa scendere in piazza sono state 75mila persone, tra le quali 5.500 nella Capitale.Roghi alle Tuileries, ...