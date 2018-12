Gilet gialli pacifici su Champs-Elysées | scontri Arco Trionfo

Parigi - Gilet gialli di nuovo in piazza : scattano i tafferugli - 33 fermati e 10 feriti : Dieci feriti e sessanta fermi a Parigi, nella zona degli Champs-Elysees a Parigi, dove sono in corso scontri fra circa 1.500 gilet gialli che tentano di forzare i blocchi della polizia a...

Torna la rabbia dei Gilet gialli. Parigi e Macron sono sotto assedio : E il presidente francese ha già fatto capire di non voler arretrare sul caro-carburanti e sulla politica economica. Ma la Francia si sta ribellando: e non è più solo una protesta sul prezzo della ...

Gilet gialli - feriti e fermi a Parigi : 12.00 Dopo 3 ore di scontri tra Gilet gialli e polizia sale a 60il numero delle persone fermate nella zona degli Champs Elysees,a Parigi.Decine le persone rimaste ferite. Dalla Bastiglia convergono verso la zona altri manifestanti. La polizia non permette l'accesso agli Champs-Elisées a coloro che non si fanno perquisire. Secondo il ministro dell'Interno, Castaner, altri manifestanti che hanno accettato di essere perquisiti stanno protestando ...

Sabato di protesta per i Gilet gialli a Parigi - tafferugli e fermi sugli Champs-Élysées : Fra 500 e 600 gilet gialli sono radunati attorno agli Champs-Élysées per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Dopo 3 ore di scontri tra gilet gialli e forze dell’ordine sale a 33 il numero dei fermi. Già prima delle 9 si sono registrati tafferugli con la polizia, presente massicciamente ...

500 Gilet gialli marciano sugli Champs-Elysees : tafferugli - lacrimogeni e 33 fermi in 3 ore : Fra 500 e 600 gilet gialli sono radunati attorno agli Champs-Elysees per quella che è stata annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Già prima delle 9 si sono registrati tafferugli con la polizia, presente massicciamente attorno alla grande avenue, devastata dalla guerriglia sabato scorso. Sono 5mila gli agenti mobilitati nella capitale, gli Champs-Elysees sono chiusi al traffico ...

Gilet gialli - ancora tensione a Parigi : lancio lacrimogeni - 33 fermati : Fumogeni sugli Champs-Elysees a Parigi, dove alle 8:45, da un gruppo di alcune centinaia di Gilet gialli radunati sugli Champs-Elysees a Parigi, sono partiti i primi fumogeni contro il cordone di...

Gilet gialli - terza manifestazione a Parigi : centinaia in corteo agli Champs-Elysees. Scontri con la polizia : centinaia di “Gilet gialli” si sono radunati attorno agli Champs-Elysees a Parigi per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante e in difesa del potere d’acquisto. La manifestazione appare per il momento divisa in due: da una parte un gruppo pacifico che ha accettato di farsi perquisire dalle forze dell’ordine e sfila in corteo sulla grande avenue, dall’altra un ...

Parigi - nuova protesta dei Gilet gialli : scontri sugli Champs-Elysees : Fra 500 e 600 gilet gialli si sono radunati attorno agli Champs-Elysees , a Parigi, per la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Si sono già registrati tafferugli con la ...

È un sabato di protesta per i “Gilet gialli” : La polizia ha lanciato i lacrimogeni, fermato un manifestante: sale la tensione nel cuore della metropoli

Parigi - la polizia usa i lacrimogeni per contenere la rabbia dei Gilet gialli - VIDEO - - : La polizia Parigina è stata costretta a ricorrere al lancio di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestano contro il carobenzina. Lo riferisce il canale LCI. Il canale afferma che gli ...

Gilet gialli - oltre 500 persone a Champs-Elysees : tafferugli e diversi fermati : Terza manifestazione a Parigi contro il caro carburante. Manifestanti sono stati segnalati in diversi punti del Paese, soprattutto sulle autostrade. Particolarmente difficile la situazione della circolazione a Tolosa

Gilet gialli - ancora tensione a Parigi : lancio lacrimogeni - 16 fermati : Fumogeni sugli Champs-Elysees a Parigi, dove alle 8:45, da un gruppo di alcune centinaia di Gilet gialli radunati sugli Champs-Elysees a Parigi, sono partiti i primi fumogeni contro il cordone di ...

Parigi - terza manifestazione dei Gilet gialli : tafferugli e fermi - : Centinaia di persone sono radunate intorno agli Champs Elysees: un gruppo ha accettato di farsi perquisire e sfila in corteo, l'altro - spostato verso l'Arco di Trionfo - si scontra con la polizia. ...

Gilet gialli - 500 a Champs-Elysées - primi tafferugli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve