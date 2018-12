Gilet gialli | la polizia riprende lentamente il controllo di Parigi

Macron : Gilet gialli?No protesta - ma caos : 21.15 "Rispetterò sempre le contestazioni, ascolterò sempre l'opposizione, ma non accetterò mai la violenza". Così, da Buenos Aires in diretta tv, il presidente Macron commentando le violenze di oggi a Parigi. "Quello che è successo non ha nulla a che vedere con l'espressione pacifica di una rabbia legittima" ha detto in conclusione del G20. Le manifestazioni dei " gilet gialli", che protesta no contro l'incremento del prezzo dei carburanti, ...

Gilet gialli scatenati non si fermano più - Francia in ginocchio (Video) - incendi - scontri e feriti : Gilet gialli ancora scontri in tutta la Francia non solo a Parigi E’ stato un altro sabato di scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i Gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in tutta l’area circostante, dove ci sono stati aspri scontri con la polizia, auto date alle fiamme, tafferugli. Anche un palazzo è stato incendiato. Dopo ...