“Gilet gialli” | disordini a Parigi

“Gilet gialli” - palazzo dato alle fiamme : la protesta è dilagata in molti quartieri. Migliaia di persone in piazza. Scontri con la polizia. Cento i fermati e 65 feriti

A Parigi sono in corso altri scontri tra polizia e “Gilet gialli” : Ci sono stati nuovi scontri tra polizia e “gilet gialli”, a Parigi: secondo Le Monde, almeno 60 persone sono state fermate. Quello iniziato oggi è il terzo weekend di proteste dei cosiddetti “gilet gialli”, le cui manifestazioni erano inizialmente contro

È un sabato di protesta per i “Gilet gialli” : La polizia ha lanciato i lacrimogeni, fermato un manifestante: sale la tensione nel cuore della metropoli

Protesta e intolleranza dei “Gilet gialli” : la Francia invisibile irrompe sulla scena : Lo ribadisco e insisto su questo punto. E non è la seconda grande giornata di mobilitazione, quella di sabato 22 novembre, che mi avrà fatto cambiare opinione. ...

Le foto degli scontri di Parigi tra polizia e “Gilet gialli” : Anche lungo gli Champs-Élysées, sempre per protestare contro il governo Macron: ci sono stati 19 feriti e 40 fermi

Genova - blitz dei “Gilet gialli” al Casello. Appare la scritta : “Società Autostrade assassini” : Ad agire un gruppo di 10-15 persone. Gli autori hanno rotta la sbarra del Telepass a Genova Est e bloccato l'accesso per alcuni minuti. Al momento nessuna rivendicazione. Sulla vicenda indaga la Digos.Continua a leggere

A Parigi ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni “Gilet gialli” : A Parigi, vicino agli Champs-Elysées, ci sono stati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti del movimento dei “gilet gialli“, che una settimana fa avevano occupato diverse strade di Francia. La polizia ha usato idranti e lacrimogeni per disperdere alcuni manifestanti

“Gilet gialli” - lotta e scontri con la polizia : Mattinata di scontri nel cuore di Parigi, dove i manifestanti hanno divelto sedie e panchine e allestito barricate

Parigi - nuova protesta dei “Gilet gialli” : invadono gli Champ-Elysees nonostante il divieto - scontri e lanci di fumogeni : Di fronte a un inflessibile governo francese, i “giubbotti gialli” contrari all’aumento delle tasse sui carburanti passano al secondo atto della loro mobilitazione con un grande evento a Parigi. Dopo il successo di partecipazione di sabato scorso, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, i manifestanti sono partiti alla volta della Capitale. Già dalle 10 di sabato mattina, in centinaia hanno ...

Chi si intesterà i “Gilet gialli” anti Macron? : Parigi. La mobilitazione contro il caro-benzina dei “gilet gialli”, che sabato ha coinvolto 290 mila persone in tutta la Francia, non è stata un evento estemporaneo. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, i manifestanti hanno continuato a bloccare diversi snodi autostradali, ma hanno preso di mira a

Francia nel caos per i “Gilet gialli” : Parigi. La parola d’ordine era “blocchiamo tutto!”, e oggi, in tutta la Francia, il movimento sociale dei “gilet gialli”, nato in protesta contro il caro benzina (3 centesimi al litro in più per la benzina a partire dal 1° gennaio 2019, 6 per il diesel), è stato protagonista di una mobilitazione ine

La protesta dei “Gilet gialli” blocca la Francia : un morto e oltre cento feriti : Rabbia, paralisi e incidenti in Francia per «la protesta dei gilet gialli» con cui oltre 244 mila persone hanno costituito circa 2 mila blocchi stradali in tutto il Paese per contestare gli aumenti di carburante voluti dal presidente Emmanuel Macron. Sono i dati ufficiali diffusi dal ministro dell’Interno Christophe Castaner a metà pomeriggio di ...

