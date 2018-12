Gilet gialli | 20 feriti | 122 fermi | auto in fiamme

Parigi - 5.000 Gilet gialli in piazza : auto in fiamme - 65 feriti : Guerriglia a Parigi durante la manifestazione dei gilet gialli nel centro della città. La prefettura parla di 65 feriti, tra i quali 11 poliziotti, e 140 fermi. Le violenze dei casseur...

Gilet gialli di nuovo in piazza - IN DIRETTA - - : Teatro sdegli scontri gli Champs Elysees. Ferito un giornalista di Rtf. Macron: Nessun passo indietro. Nuove tensioni in Francia per la protesta dei Gilet gialli. La polizia transalpina ha fermato ...

Gilet gialli : 5.500 manifestanti - 107 fermi

"Gilet gialli" ancora in piazza per protestare contro il caro benzina : scontri con la polizia : I gilet gialli da giorni protestano contro l'aumento dei prezzi del carburante stabilito dal governo francese: 5500...

'Gilet gialli' tornano a manifestare a Parigi - scontri con la polizia e fermi : Sono i primi, brevi, incidenti a Parigi, proprio all'inizio di quella che nella storia delle grandi capitali del vecchio continente è considerata la passeggiata più celebre al mondo. Qui alle nove i "...

A Parigi sono in corso altri scontri tra polizia e “Gilet gialli” : Ci sono stati nuovi scontri tra polizia e “gilet gialli”, a Parigi: secondo Le Monde, almeno 60 persone sono state fermate. Quello iniziato oggi è il terzo weekend di proteste dei cosiddetti “gilet gialli”, le cui manifestazioni erano inizialmente contro