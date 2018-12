Gilet gialli | 1500 persone a Parigi | 10 feriti e 60 fermi per i tafferugli

Parigi - Gilet gialli di nuovo in piazza : scattano i tafferugli - 107 fermati e 10 feriti : Dieci feriti e sessanta fermi a Parigi , nella zona degli Champs-Elysees a Parigi , dove sono in corso scontri fra circa 1.500 gilet gialli che tentano di forzare i blocchi della polizia a...

Gilet gialli - scontri con la polizia a Parigi : lancio di lacrimogeni e cariche delle forze dell’ordine : Centinaia di manifestanti, coi Gilet gialli , si sono trovati sugli Champs Elysées, a Parigi , per protestare contro l’aumento delle tasse sul carburante e contro il presidente francese Emmanuel Macron. Nel video, i primi scontri con le forze dell’ordine che hanno provocato dieci feriti (tra cui tre agenti) e 60 fermi. L'articolo Gilet gialli , scontri con la polizia a Parigi : lancio di lacrimogeni e cariche delle forze ...

Gilet gialli - 10 feriti e 60 fermi a Parigi :

Macron - il crepuscolo di un presidente dal plebiscito ai Gilet gialli : Dopo un successo elettorale innegabile, i consensi del presidente francese hanno iniziato subito a calare. La ripresa dell’autunno 2017 è stata poi azzerata dalle polemiche di un 2018 particolarmente difficile mentre la protesta dei Gilet gialli contro il caro benzina imperversa a Parigi e in provincia...

Tensione a Parigi - i Gilet gialli tornano in piazza : scontri sugli Champs-Elysees e fermi : Nuova manifestazione della protesta contro il caro carburante. Centinaia di gilet gialli sono radunati attorno agli Champs-Elysees a Parigi : un gruppo ha accettato di farsi perquisire e sfila in corteo, l’altro spostato verso l'Arco di Trionfo si scontra con la polizia. Gli agenti mobilitati nella capitale sono cinquemila.Continua a leggere

Sabato di protesta per i Gilet gialli a Parigi - scontri e fermi sugli Champs-Élysées : dieci feriti : Fra 500 e 600 gilet gialli sono radunati attorno agli Champs-Élysées per quella che viene annunciata come la terza manifestazione della protesta contro il caro carburante. Dopo ore di scontri tra gilet gialli e forze dell’ordine sale a 60 il numero dei fermi: dieci i feriti. Già prima delle 9 si sono registrati tafferugli con la polizia, presente...