Giacomo Urtis a Rivelo | “Ho rischiato di morire durante un’operazione chirurgica”

Rivelo - Giacomo Urtis : "Corona è il mio uomo ideale" : Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Rivelo su Real Time con Lorella Boccia e gli ospiti in studio sono Paola Di Benedetto e Giacomo Urtis.E tanto uno quanto l'altro hanno lasciato la conduttrice senza parole con le loro rivelazioni. La prima a raccontare se stessa senza filtri è Paola Di Benedetto: "Ero innamorata persa di Matteo, lo avrei voluto sposare. Francesco Monte? È stato sincero con me". Paola, quindi, sembra non rimproverare ...