: GFVip, la Marchesa D'Aragona sulla possibilità di passare a Uomini e Donne: 'C'è già Tina' - granato_serena : GFVip, la Marchesa D'Aragona sulla possibilità di passare a Uomini e Donne: 'C'è già Tina' - seanswarmarms : un minuto di silenzio per il team zozzi originale che è stato del tutto modificato: enrico, elia, marchesa, benedetta e martina #gfvip - taty_masti : I have a message for Paone, Monte, Marchesa, Ivan, Giorgi, Merola, opinionisti offensivi e moralisti, Panicucci, l'… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Reduce dall'enorme successo, ottenuto con la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, Daniela Del Secco continua a catturare l'attenzione dei media. Negli ultimi giorni si è parlato dell'ipotesi secondo cui laD'potrebbead un altro programma targato Mediaset, ovvero ''. Su questa, Daniela ha rilasciato alcune dichiarazioni.Daniela e le dichiarazioni suDaniela Del Secco è finita nuovamente nel mirino delle critiche, a seguito della divulgazione del gossip che vedrebbe l'ormai ex-gieffina in procinto di partecipare al dating-show di Canale 5,, il programma condotto dall'inarrestabile Maria De Filippi. LaD', a detta di molti telespettatori, sarebbe perfetta per coprire il ruolo di dama-single al 'Trono Over', condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo con la ...