Germania, cortei contro uso del carbone

Migliaia in marcia a Berlino e Colonia per chiedere al governo tedesco di abbandonare l'uso delper creare energia elettrica entro il 2030. Domani in Polonia COP24, il vertice sul clima. 16mila a Berlino e 20mila a Colonia,per gli organizzatori dei, ma 5mila e 10mila per la polizia. Da gennaio lavuole cancellare gradualmente le fonti di energia inquinanti. Nel 2011 Merkel aveva deciso di eliminare l'energia nucleare entro il 2022 dopo il disastro di Fukushima. Ilresta il 40% della produzione.(Di sabato 1 dicembre 2018)