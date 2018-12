George H W Bush morto a 94 anni Fu il 41° presidente degli Stati Uniti | Trump | «Ha

George Bush - da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa : la sua vita in un video : Da più giovane aviatore nella storia della United States Navy a presidente degli Usa: in un video, le tappe fondamentali della vita di George H.W. Bush, morto all’età di 94 anni. L'articolo George Bush, da più giovane aviatore della storia americana a presidente degli Usa: la sua vita in un video proviene da Il Fatto Quotidiano.