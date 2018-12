George H W Bush | chi era il 41esimo Presidente degli Sati Uniti scomparso ieri

newnotizie

: #UltimOra E' morto l'ex Presidente degli Stati Uniti George H.W. #Bush. Aveva 94 anni #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra E' morto l'ex Presidente degli Stati Uniti George H.W. #Bush. Aveva 94 anni #canale50… - Agenzia_Ansa : #Usa #GeorgeHWBush è morto a 94 anni. #Trump: 'Ha ispirato generazioni di americani' #ANSA - RaiNews : George H. Bush, 41mo presidente degli Stati Uniti, è morto all'età di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George W.… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) ... la vita è tornata faticosamente a scorrere su canali regolari e così è stato anche per lui: nel 1945 il matrimonio con Barbara Pierce e finalmente, nel 1948 la laurea in economia conseguita all' ...