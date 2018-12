Genova | sotto la lente i progetti per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci a Genova e Perugia : biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Antonello Venditti si aggiungono al tour Sotto il segno dei pesci, che partirà nel 2019. Con il nuovo anno, Antonello Venditti sarà in concerto in tutta la penisola per presentare il progetto discografico che ha fatto la storia. Alle date del tour già annunciate si aggiungono oggi Nuovi concerti di Antonello Venditti per Sotto il segno dei pesci. Le due nuove date sono quelle del 18 maggio al Rds Stadium di Genova e del 25 ...

Crollo ponte Genova - Bucci : “La strada sotto il Morandi riapre venerdì” : “Venerdi’ prossimo sara’ riaperto corso Perrone, i lavori di costruzione della mantovana stanno andando avanti, contiamo di finire i lavori giovedi’ prossimo e di riaprire al traffico la strada sotto ponte Morandi’ venerdi’ a meno che il maltempo non causi ritardi la prossima settimana”. Lo annuncia il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci stasera a Genova in una conferenza stampa ...

Dl Genova : Salvini - governo sotto? Rimediamo in Parlamento : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Conseguenze? Chiedetelo agli amici del M5S". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, dicendosi tuttavia fiducioso che sul dl Genova, che ieri ha visto il governo andare sotto in commissione

Dl Genova - governo battuto in commissione con due ribelli M5s : "No a condono Ischia" | Di Maio : "Decreto passerà - De Falco-Nugnes sotto procedura probiviri" : La modifica all'articolo 25 è stato approvato con al voto favorevole del senatore M5s Gregorio De Falco e l'astensione della pentastellata Nugnes.

Dl Genova - Di Maio : “Dissenso non preoccupa - Nugnes e De Falco sotto procedura dei probiviri” : Luigi Di Maio ha commentato così il voto dei dissidenti: "Il fatto che due senatori del M5S, uno si sia astenuto e uno abbia votato con Fi, è gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo".Continua a leggere

Dl Genova - la maggioranza va “sotto” su un emendamento sul condono a Ischia : Rinviato l’esame del provvedimento, su cui incombono ancora i dubbi sulle coperture economiche. Il procuratore: pronti al dissequestro

Maltempo Genova : Bisagno e Polcevera sotto il livello di guardia : “I torrenti Bisagno e Polcevera non hanno superato i primi livelli di guardia, ma le raffiche di vento forte hanno provocato la caduta di parecchi alberi, lo spostamento di molti cassonetti e danni ai semafori”. Lo spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Sergio Gambino. “Non abbiamo al momento forti criticità per i rischi idrogeologici perché non ci sono state grosse cumulate di pioggia, ma le raffiche di ...

Maltempo Liguria : Genova in allerta arancione - Bisagno e Polcevera sotto stretto monitoraggio : Notte “in allerta” a Genova e in Liguria dove da ieri alla 20 per le avverse condizioni meteo la protezione civile aveva diramato un avviso di criticità arancione, valido fino alle 15 per poi diventare gialla fino alla mezzanotte. L’allerta arancione riguarda parte della provincia di Savona e quelle di Genova e La Spezia, mentre nell’Imperiese è gialla e resterà tale fino alle 24. A Genova i torrenti Bisagno e Polcevera ...

[Il retroscena] Grillo prigioniero delle sue creature : è fuga da Genova. Show annullati e casa sotto d'assedio : Dunque, l'apertura a Locarno, confermata. Jesolo, confermata. Legnano, confermata, Alessandria, confermata. Firenze, confermata, La Spezia, confermata. Montecatini Terme, confermata. San Benedetto del ...

Ponte sul Tagliamento - pilone sotto esame : sospetto cedimento/ Psicosi dopo il crollo di Genova : Ponte sul Tagliamento, rischio cedimento strutturale? Segnalazione al 115, intervengono squadre speciali, gli automobilisti avevano rilevato oscillazioni anomale(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:09:00 GMT)

La Nazionale a Genova sotto al ponte Morandi. Mancini : "Momento di fortissima emozione" : Gli azzurri, che mercoledì affronteranno l'Ucraina a Marassi, depongono una corona di fiori sul luogo della tragedia. Il ct: "È pazzesco quello che è successo"

Genova - riaprirà parte della strada sotto il moncone | C'è l'ok dai tecnici per i "traslochi" degli sfollati : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".

Crollo ponte a Genova - gip riapre parte strada sotto moncone - Sfollati : 'Meglio far ricostruire ad Autostrade' : Via 30 Giugno a Genova, la strada che passa sotto il ponte Morandi , può riaprire. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del Commissario per l'emergenza e presidente della ...

Genova - il giudice riapre la strada sotto il moncone del ponte Via libera alle linee ferroviarie : Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi, può riaprire con una strettoia. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del commissario per l'emergenza e presidente...