G20 - Trump alla ricerca di un'intesa con Xi Jinping : Il presidente americano Donald Trump sembra essere piuttosto convinto che riuscirà a trovare un' intesa commerciale con il presidente cinese Xi Jinping , che incontrerà proprio oggi, 1° dicembre 2018, ...

Al G20 Conte tratta sulla manovra. Poi il selfie con Trump : Il premier Giuseppe Conte, volato al vertice internazionale assieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, viene accolto da un caloroso abbraccio del presidente della commissione europea, Jean-...

G20 appeso a Trump : notte di trattative per tentare un'intesa : BUENOS AIRES - L'America first di Trump al G 20 non è diventata l'America che va da sola, ma quasi. Nei negoziati che si sono protratti durante tutta al notte tra gli sherpa delle delegazioni delle 19 ...

G20 - dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina/ Ultime notizie - la minaccia di Trump "Usa pronti a sfilarsi" - IlSussidiario.net : G20, dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina. Ultime notizie, la minaccia del presidente Donald Trump "Usa pronta a sfilarsi"

G20 - i veti di Trump (tranne sul commercio) : Buenos Aires gli americani fanno muro su clima e migranti. Il leader Usa: «buoni segnali» da Pechino. Putin e Mbs si danno il cinque: nessuno li ha isolati

G20 appeso a Trump - Usa pronti a sfilarsi. Tensioni su dazi e clima : «Stavolta non sarà come al G7 in Canada». Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ossessivamente ai suoi mentre l'Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che...

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

G20 - dietro le tensioni Trump-Xi la guerra per la leadership tecnologica : Intelligenza artificiale, robotica, biotecnologia, nano-ingegneria, nano-manifattura, integrazione tra economia reale e digitale. Usa e Cina si contendono le vette in classifica per brevetti, ...

Cancellati gli incontri della Merkel con Trump e Xi Jinping al G20 - : Sono stati Cancellati gli incontri programmati oggi della cancelliera tedesca Angela Merkel con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice del ...

G20 - tutto pronto per meeting Trump-Xi : le attese del mercato : ... soprattutto dopo le indiscrezioni della stampa cinese, secondo cui Peter Navarro - il consigliere 'falco' della Casa Bianca - parteciperà alla cena tra i leader delle due maggiori economie al mondo. ...

G20 - Trump cancella l’incontro con Putin : “Stop al dialogo dopo l’aggressione a Kiev” : Trump scarica Putin, o quanto meno prende le distanze da lui, per la prima volta da quando ha cominciato la sua corsa alla Casa Bianca. Potrebbe trattarsi solo di una mossa tattica, dettata magari dagli ultimi problemi giudiziari e di politica interna, ma esiste anche la possibilità di un cambio di strategia più duraturo....

