: • Cyber News • #G20 senza Usa sostegno a accordo Parigi - Cyber_Feed : • Cyber News • #G20 senza Usa sostegno a accordo Parigi - NotizieIN : G20 senza Usa sostegno a accordo Parigi -

G20 spaccato sui cambiamenti climatici. Nel comunicato finale si legge che i firmatari dell'di, tranne gli Usa, confermano che l'intesa è "irreversibile" e si impegnano per la "piena attuazione" pur rispettando le differenze esistenti da Stato a Stato. Inoltre, si legge ancora, i leader si impegnano a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i rischi di ribasso, intensificando il dialogo e le azioni per rafforzare la fiducia".(Di sabato 1 dicembre 2018)