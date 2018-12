G20 | Putin convince i leader sull' Ucraina

G20 - Trump incontra Putin nonostante avesse annullato il vertice : Buenos Aires - nonostante Trump , due giorni fa, avesse annullato l'incontro con Putin al G20 di Buenos Aires per via della crisi tra Mosca e Kiev sullo stretto di Kerch, il presidente americano e ...

G20 : In colloquio Putin-Merkel si è parlato di Siria - : Il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso a Buenos Aires a margine del vertice del G20 degli sforzi fatti per la creazione del comitato costituzionale ...

G20 : breve colloqui tra Putin e Trump : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin e quello americano, Donald Trump, hanno avuto un breve colloquio a margine del G20 di Buenos Aires. Lo ha fatto sapere il portavoce del ...

G20 - Trump incontra Putin. Si attende l'accordo sul documento finale - : I due leader si sarebbero parlati brevemente a margine del vertice. Secondo fonti argentine, sarebbe ancora in corso un "braccio di ferro" tra Usa e Ue per l'inclusione dell'accordo sul clima di ...

G20 - breve colloquio Trump-Putin : Il consigliere per la politica internazionale del Cremlino, Yuri Ushakov ha detto di non sapere quando i due leader potranno avere un altro incontro in seguito. Ha detto, comunque, di avere avuto un ...

Incontro al G20 fra Merkel e Putin su Siria e crisi con Ucraina : Buenos Aires, askanews, - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, a margine del G20 in corso a Buenos Aires. Una colazione diplomatica di lavoro per ...

G20 : incontro tra Putin e Xi : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati a margine del vertice del G20 a Buenos Aires. Xi, citato dall'agenzia cinese Xinhua, ha ...

G20 - Putin e la complicità col principe saudita bin Salman : ecco il saluto caloroso tra i due : caloroso saluto, in apertura del G20 in Argentina, tra Vladimir Putin e il principe saudita bin Salman. I due, appena si vedono, si danno il cinque, sorridendo. L’erede al trono dell’Arabia saudita è sospettato di essere il principale mandante dell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi. L'articolo G20, Putin e la complicità col principe saudita bin Salman: ecco il saluto caloroso tra i due proviene da Il Fatto Quotidiano.

G20 - in bilico il documento finale | Putin scherza col principe bin Salman : "Show" di Putin con il principe ereditario saudita sospettato di essere il mandante dell'assassinio di Khashoggi

G20 - sabato mattina confermato incontro tra Putin e Merkel - : La cancelliera tedesca Angela Merkel si incontrerà con il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice del G20 in Argentina sabato 1° dicembre al mattino secondo il programma pianificato, ha ...

G20 - Trump annulla l'incontro con Putin | "Meglio - due ore libere per impegni più utili" : Il presidente Usa Donald Trump ha cambiato idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro.

G20 - Trump cancella l’incontro con Putin : “Stop al dialogo dopo l’aggressione a Kiev” : Trump scarica Putin, o quanto meno prende le distanze da lui, per la prima volta da quando ha cominciato la sua corsa alla Casa Bianca. Potrebbe trattarsi solo di una mossa tattica, dettata magari dagli ultimi problemi giudiziari e di politica interna, ma esiste anche la possibilità di un cambio di strategia più duraturo....

G20 - Trump annulla l'incontro con Putin. Mosca : “Meglio - due ore libere per impegni più utili” : Il presidente Usa cambia idea in pochi minuti: dopo aver annunciato che è un "ottimo momento" per incontrare il collega russo Vladimir Putin, ha twittato dall'aereo che lo stava portando al G20 in Argentina e ha deciso di cancellare l'incontro. La replica del Cremlino non si è fatta attendere...Continua a leggere

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...