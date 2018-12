G20 | dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina Ultime notizie | la minaccia di Trump

G20 Buenos Aires - tra tensioni su dazi e crisi Russia-Ucraina : Usa pronti a sfilarsi : “Stavolta non sarà come al G7 in Canada”. Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ai suoi mentre l’Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che parte tra le tensioni sui dazi e per la crisi tra Russia e Ucraina, e i cui lavori sono ancora una volta appesi alle bizze del presidente americano che ha dato un ordine ben preciso: “O passano le condizioni poste dagli Stai Uniti o ci tireremo fuori dal comunicato ...

Ucraina - dazi - contrasti Usa-Russia : al via il G20 delle tensioni : BUENOS AIRES - Inizia oggi nella capitale argentina il G20, l'appuntamento annuale tra i capi di Stato e di Governo dei 19 Paesi più industrializzati al mondo, più l'Unione europea. L'incontro arriva in un momento particolarmente movimentato, tra la nuova crisi russo-Ucraina nel Mar d'Azov , la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina , il primo grande ...

Lagarde a G20 : dazi sono controproducenti : L'economia globale si trova in un ''momento critico'' fra ''significativi rischi che si stanno materializzando e nubi scure all'orizzonte''. In questo quadro i paesi del G20 devono muoversi ''...

