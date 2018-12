G20 | Conte sul clima | “Siamo i custodi del pianeta | l’accordo di Parigi sia la stella

Manovra - Conte vede Juncker al G20 : «Evitare procedura d’infrazione è anche nell’interesse di Bruxelles» : E Di Maio: «Con la Ue trattiamo, ma non tradiremo gli italiani». Il premier Conte in Argentina vede il presidente della commissione europea Juncker: «Dialogo costruttivo»

Manovra - bilaterale Conte-Juncker al G20 : “Ue ha capito prospettiva riformatrice”. Di Maio : “Trattare senza tradire si può” : Giuseppe Conte ha visto Jean-Claude Juncker a margine del G20 in Argentina e al centro della discussione naturalmente c’è stata la Manovra italiana. Proprio in queste ore infatti l’esecutivo sta valutando quali rimodulazioni poter fare per andare incontro alle osservazioni dell’Ue e salvaguardare al tempo stesso le riforme: solo ieri si è parlato di un taglio di 5 miliardi, subito smentito da fonti di Palazzo Chigi. “Non ...

Italia-Ue : Conte al G20 - dialogo procede in un clima sereno : ... Jean-Claude Juncker e il commissario europeo per gli affari economici, Pierre Moscovici, alla presenza anche del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria. , Abu,

Manovra : incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da ...

Manovra : incontro Conte-Juncker a margine del G20 : Incontro fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della commissione Ue, Jean-Claude Juncker, stamattina a Buenos Aires, a margine del G20. Secondo quanto si apprende alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Il colloquio, terminato da poco, si è tenuto nel giorno in cui in commissione Bilancio alla Camera ...

Conte “rassicura” il G20 : «Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi» | : Il premier a Buenos Aires: priorità alle riforme, ma la manovra può variare. Il ministro Tria al lavoro con la Lega per alleggerire la spesa sulle pensioni

Al G20 Conte tratta sulla manovra. Poi il selfie con Trump : Il premier Giuseppe Conte, volato al vertice internazionale assieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria, viene accolto da un caloroso abbraccio del presidente della commissione europea, Jean-...

Conte 'rassicura' il G20 : 'Abbassare il deficit? Siamo pronti a stupirvi' : E' già notte quando il ministro dell'Economia incontra Conte nella grande hall dell'albergo che si affaccia sulla darsena sotto una cartolina di grattacieli. Tria lo informa sul colloquio con ...

Manovra - al G20 trattativa Italia-Ue. Moscovici : «Clima cambiato». Conte : fiducioso su soluzione entro metà dicembre : DAL NOSTRO INVIATO BUENOS AIRES - Al G 20 l'Italia lavora per la Manovra con l'Europa. La delegazione italiana è rappresentata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. Sono giorni preziosi per il governo italiano per la Manovra. Conte ieri ha detto che spera di riuscire a evitare la procedura di infrazione dell'Ue, che dovrebbe partire a ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : 'Procedura d'infrazione non auspicabile' : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede 'progressi'. 'Il clima è cambiato, ...

Manovra - l'Italia tratta con l'Ue al G20. Conte fiducioso : «Procedura d'infrazione non auspicabile» : Al G20 l'Italia tratta con l'Ue sui numeri della Manovra, in particolare quelli di reddito e pensioni. 'Troppi soldi? Li sposto su altro', dice Salvini. Juncker vede...

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...

Conte e Tria - debutto al G20. Il ministro del Tesoro : l'infrazione si può evitare : Negli stessi istanti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, nei corridoi dell'Hilton di Porto Madero, dove dormono anche i vertici della Ue, dice che il confronto andrà avanti nella capitale ...

Manovra - Conte al G20 : «D'accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Sherpa Ecofin: conferma del deficit Italia è un'aggravante Di tutt'alto avviso però gli sherpa, Efc, dell'Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati Ue che a gennaio ...