G20 Buenos Aires | grande incertezza sul documento finale | gli Usa pronti a sfilarsi

G20 Buenos Aires - tra tensioni su dazi e crisi Russia-Ucraina : Usa pronti a sfilarsi : “Stavolta non sarà come al G7 in Canada”. Il concetto Donald Trump lo ha ripetuto ai suoi mentre l’Air Force One si dirigeva in Argentina per il G20. Summit che parte tra le tensioni sui dazi e per la crisi tra Russia e Ucraina, e i cui lavori sono ancora una volta appesi alle bizze del presidente americano che ha dato un ordine ben preciso: “O passano le condizioni poste dagli Stai Uniti o ci tireremo fuori dal comunicato ...

C'è già un perdente al G20 di Buenos Aires : l'Argentina : E c'è pure un problema di tenuta interna, per una economia che proprio quando stava per dare segnali incoraggianti si è all'improvviso avvitata in una crisi del peso dalla quale ha evidenti ...

G20 : dalle guerre commerciali al Russiagate - il summit difficile di Buenos Aires : Buenos Aires - In un silenzio irreale, di prima mattina i suv blindati americani con il presidente Donald Trump hanno attraversato le strade deserte del centro di Buenos Aires. Il cuore della capitale ...

G20 ad alta tensione a Buenos Aires. Ultimatum Usa : 'Pronti a tirarci fuori' : 'O accettate il nostro linguaggio o noi non aderiremo alla dichiarazione'. È già braccio di ferro per il comunicato finale del G20 , con la delegazione di negoziatori Usa guidata dal falco John Bolton.

Terremoto in Argentina : avvertito anche a Buenos Aires - dove è in corso il G20 : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.2 è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS in Argentina, alle 13:27 UTC: l’evento è stato nettamente avvertito oggi a Buenos Aires, dove è iniziato il vertice dei capi di Stato e di governo del G20. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 37 km a sud da Guernica. L'articolo Terremoto in Argentina: avvertito anche a Buenos Aires, dove è in corso il ...

Al G20 di Buenos Aires 'l'intima amicizia' tra Cina e Argentina : Questi accordi coprono una vasta gamma di questioni - commercio elettronico, trasporti, energia, infrastrutture, scienza, tecnologia e istruzione, tra gli altri - ed approfondiranno il legame che ora ...

Al via il G20 di Buenos a Aires : 9.15 Si apre ufficialmente il G20 di Buenos Aires dove già da ieri è presente anche il presidente del Consiglio italiano Conte. Nel pomeriggio, a margine del vertice, il corteo contro il liberismo del Fondo monetario internazionale e le chiusure del presidente statunitense Trump. La manifestazione,in un contesto argentino di tensioni e povertà crescenti,è stata autorizzata dal governo del presidente Macri, anche a seguito di una richiesta ...

G20 - atterraggio d'emergenza per l'aereo di Angela Merkel diretto a Buenos Aires : «Forse un cyber attacco» : Paura per Angela Merkel. l'aereo che portava la cancelliera tedesca al G20 di Buenos Aires, partito da Berlino, ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Colonia, a causa di problemi...

Xi Jinping arriva a Buenos Aires per il 13° Vertice del G20 e una visita di Stato in Argentina : Ha espresso la volontà di guidare la nave dell'economia mondiale verso un mare più grandioso insieme alle varie parti tra cui l'Argentina e con uno spirito di partnership di aiuto reciproco.

Trump cancella vertice con Putin al G20 di Buenos Aires per la crisi in Ucraina : Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter di aver cancellato l'incontro con i leader del Cremlino Vladimir Putin al G20 in Argentina a causa della crisi...

