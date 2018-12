G20 | accordo raggiunto Superate le divergenze su dazi e clima

Manovra - Conte al G20 : «D’accordo con Mattarella - tenere i conti in ordine» : Toni rassicuranti da parte della compagine di Governo: «Non crediamo di mettere a rischio nessuno», ha confermato il ministro dell’Economia Giovanni Tria appena sbarcato in Argentina. E anche il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato che «il 2,4% non è nei 10 comandamenti». Tuttavia, per gli sherpa dell'Ecofin (Efc) la conferma dei target di bilancio del 2019 da parte dell’Italia è un «fattore aggravante», ed è ...