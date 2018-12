G20 - accordo raggiunto. Ma gli Usa non s’impegnano sul clima e sul protezionismo : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. Anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21). Dal comunicato finale sparisce anche ogni riferimento alla lotta al protezionismo, in quella che sembra essere una chiara vittoria di Donald Trump...

G20 - accordo raggiunto. Firma anche Trump ma gli Usa non s’impegnano sul clima : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha Firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21)...

G20 - Macri : accordo raggiunto. Depotenziati capitoli su commercio - clima e migranti : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires, con l'avvertenza che sul sì americano pende sempre l'incognita Trump: il presidente lo scorso anno al G 7 di giugno, tornando a casa sull'Airforceone si rimangiò tutti gli impegni togliendo la firma dal documento finale ...

G20 - Conte sul clima : “Siamo i custodi del pianeta - l’accordo di Parigi sia la stella polare” : Investimenti per il sostegno all’infanzia, inclusive business a sostegno di un’economia sociale, sostenibilità dell’habitat tramite l’elaborazione di politiche di pianificazione a livello regionale. Sono questi i temi al centro del confronto in corso al G20 di Buenos Aires. E in linea con queste premesse, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato l’urgenza di accelerare il processo di ...

G20 - accordo raggiunto. Superate le divergenze su dazi e clima : Teleborsa, - Sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla bozza del documento finale del G20, che si tiene in Argentina a Buenos Aires, nonostante le tensioni per possibili disaccordi su dazi e clima. Il ...

G20 - accordo raggiunto. Superate le divergenze su dazi e clima : Sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla bozza del documento finale del G20, che si tiene in Argentina a Buenos Aires , nonostante le tensioni per possibili disaccordi su dazi e clima. Il premier ...

