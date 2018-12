Fuori dallo stadio di Firenze insulti contro Scirea e le vittime dell’Heysel

Fiorentina-Juve - scritte contro le vittime dell'Heysel ?Fuori dallo stadio Franchi : Poco prima dell'inizio della partita di campionato tra la Fiorentina e la Juventus, fuori dallo stadio Franchi sono comparse due scritte offensive nei confronti della squadra bianconera con...

River-Boca posticipata a stasera a causa degli scontri Fuori dallo stadio : La partita più attesa del calcio Sudamericano, ovvero la finale di ritorno di Copa Libertadores tra le due squadre di Buenos Aires, è stata rimandata a stasera (ore 21 italiane), a causa degli scontri avvenuti prima della partita che doveva disputarsi ieri sera. Gli scontri La decisione è stata presa dalla confederazione del Conmebol che dopo aver posticipato inizialmente l'inizio della partita di un paio di ore, ha deciso di posticiparla alle ...

Il paradosso degli abusivi. Le case Fuorilegge sono tassate dallo Stato : "Il colpevole è l'abusivismo". La certezza che emerge in queste ore dal vortice di fango e lacrime di Casteldaccia è che il colpevole è recidivo. È lo stesso che ha messo la firma su gran parte dei disastri causati da eventi atmosferici. "Quelle case non dovevano stare lì", dicono gli inquirenti, ripetono i sindaci, ammettono i cittadini. Non si doveva costruire. Non ci si doveva abitare. Non ci si doveva vivere. Eppure ci vivono. Ci hanno ...

Leicester - da favola a incubo. Elicottero si schianta Fuori dallo stadio : morto il presidente : Finisce in tragedia una delle più belle pagine di sport degli ultimi anni che da tutti era stata ribattezzata la favola Leicester, squadra inglese che, da Cenerentola e senza alcun favore del ...

