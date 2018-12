Fulham | Ranieri torna a Stamford Bridge | ' Contro Sarri sarà dura'

Fulham - Ranieri loda Sarri : “Merita di essere al Chelsea” : “Sarri ha un ottimo gruppo di giocatori e gioca con la giusta filosofia. È un ottimo allenatore e merita di essere dov’è“. Claudio Ranieri non risparmia complimenti al suo prossimo avversario. Domenica il Fulham sarà ospite a Stamford Bridge del Chelsea, un tuffo nel passato per il tecnico romano, da poche settimane al timone dei Cottagers. “Quando affronto le mie vecchie squadre è sempre speciale e contro il ...

Chelsea-Fulham - Ranieri : 'Sarri chiese di vedere un mio allenamento' : Chelsea-Fulham di domenica prossima parlerà anche un po' italiano. Claudio Ranieri e Maurizio Sarri , due scuole di pensiero molto simili, tant'è che "Sor Claudio" ha svelato un curioso aneddoto nella ...

Premier League - esordio positivo al Fulham per Ranieri : Buona la prima per Claudio Ranieri: all’esordio sulla panchina del Fulham, il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage, dopo essere passati in svantaggio per mano di Armstrong, i padroni di casa ribaltano la gara prima dell’intervallo con Mitrovic e Schurrle. Nella ripresa, i Saints ristabiliscono la parità ancora con Armstrong ma il 2-2 dura solo dieci minuti, fino a quando la doppietta di ...

Ranieri debutto vincente con il Fulham : ANSA, - LONDRA, 24 NOV - debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton. A Craven Cottage sono gli ospiti a ...

Fulham - Claudio Ranieri vince all'esordio : battuto 3-2 il Southampton : Dal miracolo con il Leicester alla missione salvezza con i Cottagers: solo 5 punti in 12 partite per i londinesi, bilancio ritoccato con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina. Vittoria 3-2 al ...

Debutto vincente per Ranieri con il Fulham : Debutto con vittoria per Claudio Ranieri: all'esordio sulla panchina del Fulham il tecnico italiano vince per 3-2 contro il Southampton . A Craven Cottage sono gli ospiti a passare in vantaggio in ...

Prima vittoria per Ranieri al Fulham - City e Liverpool scappano : I risultati del pomeriggio di Premier Pronti-via, Claudio Ranieri risponde presente. Alla Prima uscita come manager del Fulham, l’ex tecnico di Roma, Inter e Juventus batte il Southampton per 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Saints in vantaggio e poi rimontati e sorpassati, 2-2 nella ripresa e poi la rete decisiva di Mitrovic al minuto 63. Con questo risultato, i Cottagers affiancano proprio il Southampton al penultimo ...

Claudio Ranieri alla ricerca di una nuova impresa : esordio sulla panchina del Fulham - il tecnico pronto a scrivere una nuova pagina di storia : Dopo la pausa per le Nazionali tornano i campionati, in particolar modo pronta a regalare grande spettacolo la Premier League, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. In grande crisi il Fulham, il club inglese è di grande tradizione ed è stato sempre grande protagonista in Premier League, la posizione di classifica sorprende, la squadra occupa ...

Fulham - Ranieri si presenta : "Ogni volta che non prenderemo gol offro da McDonald's" : Prima conferenza stampa per Claudio Ranieri , chiamato per provare a salvare il Fulham ultimo in classifica in Premier League . Possiamo ancora salvarci, ricaricherò questi giocatori ma loro devono ...

Fulham - Ranieri ci crede : “Salvezza obiettivo possibile” : “Sono molto felice di esser tornato nella casa del calcio. Ogni sfida che della mia carriera l’ho affrontata con spirito combattivo. Ricordo che a Parma arrivai in una situazione simile, poi conquistammo la salvezza“. Queste le parole di Claudio Ranieri nella prima conferenza stampa da allenatore del Fulham. “Sarà importante cambiare qualcosa: il Fulham ha concesso troppi gol fin qui. Sono un manager italiano e per ...

Inghilterra - Ranieri 'Perché al Fulham Sono matto - mica stupido' : Ora Sono felicissimo di essere tornato nel miglior campionato del mondo, dove c'è rispetto per tutti, spirito combattivo e qualità altissima'. Ma perché le piace così tanto la Premier? 'Forse per la ...

Ranieri si presenta al Fulham : 'Il momento è difficile - ma voglio dei pirati. Se non prendiamo gol - tutti da McDonald's' : Per me è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento che il presidente mi abbia chiamato e che ora lavoriamo insieme" ha detto l'allenatore in conferenza. Come giudica il lavoro di Jokanovic?...

Fulham - Ranieri si presenta : “voglio una squadra di pirati - se non prendiamo gol tutti al McDonald’s” : L’allenatore del Fulham si è presentato in conferenza stampa, parlando degli obiettivi della squadra e facendo una promessa ai propri giocatori Nuova avventura in Premier League per Claudio Ranieri, l’ex allenatore del Leicester riparte adesso dal Fulham, con l’obiettivo di conquistare una difficile salvezza. Ph. profilo Twitter Fulham Oggi la conferenza stampa di presentazione, da domani si torna al lavoro per preparare ...

Fulham : la nuova scommessa di Claudio Ranieri in Premier League : A volte ritornano. Magari non proprio dove hanno lasciato un segno indelebile, portando al massimo risultato storico, ma a caccia di un’altra sfida nello stesso ambito. Claudio Ranieri ci riprova con la Premier League: dopo il Leicester, che con lui ha vinto il suo primo titolo, adesso l’allenatore romano accetta una nuova sfida, quella del Fulham. Obiettivo salvezza Qui la situazione di partenza è difficilissima, certamente almeno quest’anno ...