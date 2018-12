Fredy Pacini | colpo di scena nelle indagini | chi è davvero la vittima

In duemila alla fiaccolata per Fredy Pacini. Raccolti oltre 4mila euro : Approfondimenti I savinesi: 'Siamo vicini a Fredy e alla sua famiglia' 30 novembre 2018 Fredy non parla di fronte al pm: 'Aspettiamo i risultati dell'autopsia'. Dubbi sulla traiettoria dei proiettili, ...

Ladro ucciso - in migliaia alla fiaccolata per Fredy Pacini : FOTO : Ladro ucciso, in migliaia alla fiaccolata per Fredy Pacini: FOTO Manifestazione di solidarietà il gommista che ha sparato e ucciso un 29enne durante un tentativo di furto nella sua ditta nella notte del 28 novembre. Tra i manifestanti anche persone arrivate da altre città della Toscana e anche ...

Arezzo : 1.500 persone alla fiaccolata per Fredy Pacini : Oltre 1.500 persone hanno partecipato alla fiaccolata a Monte San Savino , Arezzo, promossa in sostegno di Fredy Pacini, il commerciante che ha sparato e ucciso un 29enne durante un tentativo di furto ...

Caso Fredy Pacini - l’autopsia : il 29enne Tonjoc raggiunto da due colpi a fianco e gamba : I primi risultati dell'autopsia sul corpo del giovane moldavo ucciso durante un tentativo di furto in un capannone commerciale dopo la reazione armata del proprietario. A ucciderlo uno choc emorragico causato da un proiettile che non ha foro di uscita. Dalle prime analisi inoltre sarebbe stata confermata anche la traiettoria degli spari riferita dal commerciante.Continua a leggere

Fredy Pacini - l'autopsia sul ladro ucciso mostra un proiettile nella gamba : l'autopsia su Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo ucciso mentre tentava di rubare in una ditta a Monte San Savino da Fredy Pacini, è ancora in corso ma secondo quanto già emerge la Tac ha rilevato la presenza di un proiettile in una gamba. I medici legali hanno ricostruito con la Tac le traiettorie dei due colpi che hanno raggiunto il 29enne. Uno è all'arto inferiore, l'altro di lato. L'esame autoptico prosegue con gli altri ...

I 38 furti di Fredy Pacini e le fake news che inconsciamente desideriamo : La storia di Fredy Pacini scatta un’istantanea della società oltremodo rappresentativa. La vicenda dei 38 furti subiti viene ridimensionata dopo 24 ore. Sono i carabinieri della stazione di Cortona a spiegare che quelli non sono luoghi da far west: “In tutta la zona di Monte San Savino, nell’ultimo anno, risultano 6 furti“; e ancora: “Nel 2014 il signor Fredy Pacini denunciò due furti, per un ammontare complessivo di ...

Fredy Pacini - i carabinieri raccontano un'altra storia : "Sono due e non 38 i furti subiti" : Fare piena luce è doveroso, perché c'è un giovane (incensurato) che ha perso la vita. Stava tentando un furto in azienda...

La legittima difesa di Fredy Pacini si può considerare eccessiva? : Cosa cambia Dal caso di cronaca si torna quindi alla polemica politica. Perché il caso di Fredy Pacini sembra destinato ad essere il volano o dell'approvazione definitiva della legge sulla legittima ...

