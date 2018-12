: Francia sottosopra per i 'Gilet gialli' - TelevideoRai101 : Francia sottosopra per i 'Gilet gialli' - AndreaM_Zerbini : In #Francia per un aumento di 6 centesimi, SEI centesimi (€0,06), al litro di gasolio stanno mettendo sottosopra… - Mauri19631 : In #francia aumentano la benzina e i #GILETGIALLI stanno mettendo sottosopra il paese.Noi solo se ci tolgono #sky. -

In 75mila a protestare in piazza in tutta laper la terza giornata di mobilitazione nazionale dei "", che hanno fatto registrare violenti scontri a Parigi. Lo rende noto il ministero dell'Interno francese. Scontri a Nantes, Marsiglia, Avignone, Nizza e tante altre città francesi. Auto in fiamme, camion che bloccavano le strade, usati come barricate gli alberi di Natale pronti a essere addobbati per le feste. Sei feriti e 4 fermi a Charleville-Mézières. Incendiata la prefettura dell'Alta Loira.(Di sabato 1 dicembre 2018)