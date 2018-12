Francesco Monte e Giulia | la madre Fariba spara a zero sulla coppia

lanostratv

: Striscia is asfalting Francesco Monte. #GFVIP #Striscia - trash_italiano : Striscia is asfalting Francesco Monte. #GFVIP #Striscia - GrandeFratello : Francesco Monte è il secondo finalista di questa edizione di #GFVIP! ???? - davidemaggio : #GFVip: Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto -

(Di sabato 1 dicembre 2018)Salemi:dice la suarelazione conTraSalemi eci sarà sempre l’ombra diTehrani, ladell’influencer italo-persiana. Protagonista esterna della terza edizione del Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni si è parlato molto diin merito alla famosa macumba consumata (per scherzo) a Casa Signorini, per fare innamorare l’ex tronista di Uomini e Donne della figlia. Intervistata ai microfoni di Radio Radio, la mamma diSalemi ha fatto delle dichiarazioni molto pesantie dal dire la sua non si è tirata indietro. Cosa pensa davvero della storiaSalemi?“Potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei, io non posso che essere contenta. Se tornano alla loro vita normale, dureranno da Natale a Santo Stefano”.In effettinon ha tutto ...