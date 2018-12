Forza Italia divisa | Zingaretti resta in sella

Incontro Romani-Renzi - ira Forza Italia. Ma il dem smentisce : Visto che i cicli della politica sono diventati molto veloci, 'io penso che Salvini e Di Maio non potranno durare molto, qualcosa di diverso bisogna pur fare', avrebbe detto Romani. 1 dicembre 2018 ...

I 5S e quell'emendamento rivendicato da Forza Italia : "Ecco, questo - avverte Baldelli - è un modo scorretto di fare comunicazione politica che fa cadere le braccia a chi si spende per condividere delle iniziative positive. Mi auguro che i vertici ...

Tajani (Forza Italia) alle europee andremo da soli - dopo ci sarà un nuovo governo : Tajani informa che Forza Italia non cambierà il simbolo e si presentera da sola alle europee (ANSA) – ROMA, 30 NOV – “alle europee? Ognuno andrà per la propria strada, ci sarà il proporzionale, noi allargheremo i nostri confini all’Udc e a quella che noi chiamiamo L’Altra Italia. Saranno le liste dell’Altra Italia; con un simbolo dove ci sarà Forza Italia e ci sarà anche qualche cambiamento. A PROPOSITO DI ...

Bordoni : domani presenti in tutti Municipi con banchetti Forza Italia : Roma – “domani dalle 9 alle 13 Forza Italia ha organizzato nei quindici Municipi della Capitale i banchetti informativi per spiegare a tutti i cittadini gli enormi e incalcolabili danni che sta producendo la politica del governo giallo-verde e la pessima gestione amministrativa dei 5 Stelle negli ultimi due anni a Roma. Saranno presenti i parlamentari di Forza Italia e il Vice presidente Antonio Tajani. Questo non e’ il governo ...

Renzi prepara il suo partito. E fa scouting tra Forza Italia : Torna a girare la voce che l'ex premier stia progettando di dar vita a un nuovo partito, il suo, e non a un partito nuovo, il Pd,

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da Forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...

Sondaggi - Lega : +6% rispetto ai 5 Stelle. Cresce Forza Italia : L'ultimo Sondaggio di Tecné, riportato su Termometro Politico , conferma le rilevazioni degli ultimi tempi. Ennesima mazzata per il Movimento 5 Stelle che, rispetto a un mese fa, perde l'1,6%. L'...

Sondaggio Index : sale la Lega - cala il M5s e chi ha votato Forza Italia oggi è 'indeciso' : Guadagna ancora la Lega di Matteo Salvini , che passa dal 33,3 per cento della settimana scorsa al 34,5, , cala il Movimento 5 stelle , che scende dal 25,9 al 25 per cento, . In linea con gli ultimi ...

Economia : de Galhau - Banca di Francia - al 'Corriere della Sera' - le regole Ue si rispettano e l'euro rafForza l'Italia : Roma, 30 nov 09:18 - , Agenzia Nova, - Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che l'Italia e... , Res,

Silvio Berlusconi - la lettera di Stefano Maullu : 'Ti spiego perché lascio Forza Italia' : ... senza dimenticare la nostra dimensione atlantica, che deve contrastare i tecnocrati di Bruxelles facendo loro capire che siamo la settima potenza industriale al mondo e che se pensano di trattarci ...

Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo : nasce "L'Altra Italia" : Il "non partito" come aveva più volte spiegato Berlusconi "L'altra Italia" sarà una lista con cui Forza Italia si allargherà...

Pacenza a Forza Italia : abbandonare la denigrazione e riconoscere la militanza : Sono certo che, per onestà intellettuale e correttezza politica, coloro che ho chiamato in causa non avranno difficoltà a confermare quanto sto sostenendo. Lo so, sembra strano. Eppure vi assicuro ...

Forza Italia incalza sulla Tav. Toninelli apre uno spiraglio : La lunga attesa per l'ormai mitica analisi costi-benefici sulle grandi opere potrebbe essere vicina al traguardo. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un infuocato question time alla ...

La deputata di Forza Italia : 'Travolta da insulti sessisti'. Rissa in aula - la Boldrini contro Salvini : ... postato con un bizzarro montaggio, sulla pagina del M5S ! L'istigazione all'odio sociale, alla violenza verbale e all'aggressione e la diffamazione a mezzo social sono la peggior politica che si ...