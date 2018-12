Fortnite | 2 Milly ingaggia uno studio legale per fare causa ad Epic Games

eurogamer

(Di sabato 1 dicembre 2018) Come sapretemette a disposizione una serie di emote che consistono in balli ripresi dal panorama pop contemporaneo, peccato che stando ad alcuni rapperavrebbe rubato i loro balli per poi proporli al pubblico sotto forma di microtransazioni.Di fatto si tratterebbe, almeno in linea teorica, della monetizzazione di passi di danza rubati a rapper e attori (qualcuno ha nominato Turk?) e poi proposti in gioco come emote a pagamento.Artisti come 2e Blocboy JB hanno infatti dichiarato di non aver dato alcun consenso all'utilizzo dei loro balli per scopi di lucro, e chiaramente non hanno avuto neanche un centesimo dalla vendita delle emote contenenti le loro movenze.Read more…