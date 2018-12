Firenze | i gastroenterologi italiani parlano di MICI | patologie sempre più diffuse

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) Dal 29 novembre al 1 dicembre a, presso il Convitto della Calza, 500 clinici provenienti da tutta Italia si sono riuniti in occasione del IX Congresso Nazionale di IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease) per confrontarsi sulle malattie infiammatorie intestinali,in forte aumento negli ultimi anni. Solo in Europa le stime dicono che oltre 3 milioni di persone soffrono di questi disturbi, rappresentati principalmente da due: Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa.Quando il mal di pancia è un grosso problema Sono oltre 5 milioni le persone che in tutto il mondo soffrono di Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali () meglio note con l’acronimo inglese IBD (Inflammatory Bowel Diseases). In particolare sono circa 1.6 milioni nel Nord America e 3 milioni in Europa, mentre in Italia, pur in assenza di dati epidemiologici specifici, ...