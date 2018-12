Fiorentina | Pezzella | ' Risultato pesante | speriamo di ritrovare il gol'

Fiorentina-Juventus - probabili formazioni : Pezzella al rientro - Cuadrado dal 1' minuto : Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, né per i tifosi della Vecchia Signora né tanto meno per quelli della Viola. Un derby sotto mentite spoglie. Ne sono convinti i due tecnici che nelle rispettive conferenze sottolineano quanto il match sia sentito. “Firenze può essere una trappola per la Juventus? Più che una […] L'articolo Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Pezzella al rientro, Cuadrado dal 1′ ...

Fiorentina : Pezzella torna in gruppo : ANSA, - FIRENZE, 27 NOV - Continuano gli allenamenti della Fiorentina in vista della gara di sabato al Franchi contro la Juventus. In gruppo è tornato ad allenarsi anche Pezzella, che aveva saltato la ...

Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match

Serie A Fiorentina - Milenkovic può essere il vice Pezzella : FIRENZE - Nikola Milenkovic ha giocato novanta minuti da titolare nella gara vinta dalla Serbia contro il Montenegro, in attesa della gara di martedì con la Lituania: Milenkovic, però, si è sistemato ...

Serie A Fiorentina - ipotesi Ceccherini per sostituire Pezzella : FIRENZE - Ieri mattina German Pezzella era già al centro sportivo. Lo staff sanitario lo ha visitato ed ha preso atto del report comunicato dalla Federazione Argentina: lesione tra il primo e il ...

Brutto infortunio e conseguente rischio di lungo stop per il capitano della Fiorentina German Pezzella. Il difensore argentino, nel corso dell'allenamento con la Nazionale del proprio Paese, ha riportato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Estadio Deportivo. Il giocatore viola ha parlato del brutto momento che sta attraversando la squadra di Pioli, reduce anche dal pareggio contro il Frosinone: "Dobbiamo restare concentrati nei 90 minuti per vincere il maggior numero di partite. Io capitano viola? È una grande […]

Pezzella cancella Dzeko - Zaniolo stupisce : i duelli di Fiorentina-Roma : Pezzella vs Dzeko Una vigilia animata per il difensore argentino per colpa di Halloween e di una mascherata non proprio felice per il mondo arabo. Ma con il vero volto la Fiorentina va sul sicuro. ...

Fiorentina - Pezzella e il gol con dedica d Astori : "Mi è sembrato giusto" : Il difensore viola ha segnato la prima rete con la maglia dell'Argentina: "Ma la cena la paga Biraghi"

Fiorentina - Pezzella ed il gol in Nazionale : “lo dedico ad Astori” : “Mi è sembrato giusto dedicare ad Astori il mio primo gol con la maglia dell’Argentina: quando il mio nome non uscì tra i convocati per i Mondiali in Russia, Davide usò parole per consolarmi che non dimenticherò mai”. Così German Pezzella, a margine del gran galà, a Palazzo Vecchio, dell’Associazione Nazionale tumori, di cui il difensore argentino della Fiorentina è il nuovo testimonial. Pezzella, reduce dal gol ...