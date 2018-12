Fiorentina | maglia speciale contro la Juventus | l’omaggio dei viola a Nelson Mandela

sportfair

: RMC SPORT - Iuliano: 'Fiorentina-Juve affascinante. Chiesa sente la maglia viola' - TUTTOJUVE_COM : RMC SPORT - Iuliano: 'Fiorentina-Juve affascinante. Chiesa sente la maglia viola' - Fiorentinanews : #Salica: “Orgogliosi di indossare la maglia dedicata a #Mandela. Mister, fateci sognare!” #Fiorentina… - Fiorentinanews : FOTO FN – La maglia speciale con cui giocherà la #Fiorentina contro la #Juventus #FiorentinaJuventus -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Lae la suain onore dila: ecco lotributo deiallo storico personaggio sudafricano In vista dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A, in cui laincontrerà la, ihanno deciso di indossare una. All’Artemio Franchi di Firenze, la squadra di Pioli scenderà in campo con la solita t-shirtsul cui lato destro però ci sarà un tributo aper il centenario della sua nascita. Il numero 100 sulla spalla e la scritta “Be the legacy” (essere l’eredità) campeggerà sulladella, che sarà impegnatai bianconeri oggi alle 18.L'articolola: l’omaggio deiSPORTFAIR.