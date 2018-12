Fiorentina-Juventus | Pioli | “Risultato eccessivo Il rigore? Per me non c’era”

calcioweb.eu

: Tris Juventus! Cristiano Ronaldo dal dischetto! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Tris Juventus! Cristiano Ronaldo dal dischetto! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Juventus! A segno Bentancur! Fiorentina 0?? - 1?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM - SerieA : Triplice fischio al Franchi! Vince la Juventus! Fiorentina 0?? - 3?? Juventus #FiorentinaJuve #SerieATIM -

(Di sabato 1 dicembre 2018) L’allenatore della, Stefano, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa dai viola con la: “La gara è stata più equilibrata rispetto a quello che dice il risultato finale. Mi dispiace aver preso il primo gol perché potevamo fare qualcosa di più e mi dispiace di non aver segnato all’inizio della ripresa quando abbiamo creato occasioni e li abbiamo messi in difficoltà. Per me non è, l’ho già visto. Se la palla sbatte prima su un’altra parte del corpo e poi sulla mano non è. Però non mi attacco certo a questo. Abbiamo fatto 13 tiri in porta a testa e avuto 5 occasioni per uno, solo che loro hanno avuto più qualità“.Lafatica a far gol enon chiude le porte al mercato, che potrebbe dare qualche soluzione in più davanti: “Mercato? Se ci sarà la possibilità di ritoccare l’organico ci ...