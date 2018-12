Fiorentina-Juventus LIVE | gol Ronaldo | i bianconeri dilagano! VIDEO

Fiorentina-Juventus - mano di Biraghi su cross di De Sciglio : per VAR non è rigore : Fiorentina-Juventus, mano di Biraghi su cross di De Sciglio: per VAR non è rigore FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI La Juventus ha chiuso il primo tempo in vantaggio sulla Fiorentina e ha anche ...

Live Fiorentina-Juventus 0-2 Chiellini - raddoppio con il Var : Fiorentina e Juventus si affrontano quest'oggi nella gara delle ore 18. I viola vengono dal quinto pareggio consecutivo in Serie A giunto al termine di una gara a dir poco incolore sul campo del...

Scritte choc a Firenze contro Scirea e le vittime dell'Heysel prima del match Fiorentina-Juventus : "Heysel -39, Scirea brucia all'inferno": è la scritta-choc apparsa fuori dalla zona del prefiltraggio dello Stadio Franchi, prima della gara tra Fiorentina e Juventus. La scritta è stata fatta subito cancellare e il club viola ha preso le distanze.Dura la posizione del vicepresidente bianconero Pavel Nedved: "Difficile commentare Scritte così quando il nostro capitano omaggia quello della Fiorentina e loro oltraggiano la ...

Fiorentina-Juventus LIVE : gol Bentancur - bianconeri avanti! [VIDEO] : Fiorentina-Juventus LIVE – La seconda gara del sabato pomeriggio di Serie A, vedrà scendere in campo Fiorentina e Juventus al Franchi di Firenze. I viola, reduci da un serie di pareggi, provano a stoppare la marcia inarrestabile della Juve, che ha vinto fino a questo momento 12 partite su 13. Nel 4-3-3 di Stefano Pioli, a centrocampo trova posto Edimilson Fernandes, con l’avanzamento di Gerson sulla linea degli attaccanti. ...

Fiorentina-Juventus - scritte contro Scirea e Heysel. Nedved : "Vergogna" : Fuori dallo stadio Franchi , poco prima di Fiorentina-Juventus, sono comparse scritte che offendono la memoria dei 39 tifosi morti all' Heysel , 1985, finale di Champions contro il Liverpool, e l'ex ...

Fiorentina-Juventus 2018 - formazioni e diretta : Pjanic verso la panchina, Pioli ritrova Pezzella. L'omaggio di Chiellini ad Astori prima del fischio d'inizio Segui la diretta

