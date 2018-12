Fiorentina-Juventus LIVE | gol Ronaldo | i bianconeri dilagano! FOTO e VIDEO ...

Juventus inarrestabile! Fiorentina “spuntata” ed annichilita : al Franchi brilla la stella di Bentancur : Juventus vittoriosa sul campo della Fiorentina , un successo schiacciante contro la Viola, con Bentancur sugli scudi tra i bianconeri La Juventus ha mostrato ancora una volta la propria essenza. Una squadra tosta, solida, che riesce a rendere semplice anche una trasferta sulla carta complicata come quella odierna contro la Fiorentina . Vittoria per 3-0 contro una Viola che ha giocato molto bene, ciò accresce ancor di più il valore del ...

Fiorentina -Juventus 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Fiorentina-Juventus , Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato , pagelle, tabellino e sintesi.

Fiorentina-Juventus - che gol Bentancur : di Dybala l’assist - l’uruguayano rifinisce [VIDEO] : Rodrigo Bentancur ha sbloccato Fiorentina-Juventus con un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due con Dybala e poi calcio in porta Fiorentina-Juventus, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di Dybala, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. La ...