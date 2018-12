Fiorentina-Juventus | che gol Bentancur | di Dybala l’assist | l’uruguayano rifinisce VIDEO

sportfair

: Quello di domani sarà «Un turno di campionato importante». Parola di Mister @OfficialAllegri . Il report della sua… - juventusfc : Quello di domani sarà «Un turno di campionato importante». Parola di Mister @OfficialAllegri . Il report della sua… - juventusfc : «Vogliamo fare una grandissima partita». Le parole del tecnico viola #Pioli alla vigilia di #FiorentinaJuve… - juventusfc : Correva l'anno... 2001 - Un #FiorentinaJuve grandi firme che vi raccontiamo qui ?? -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Rodrigoha sbloccatocon un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due cone poi calcio in porta, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. Laadesso si trova un gol sotto, bianconeri che si stanno imponendo al Franchi per 1-0 grazie all’acuto del giovane mediano. Ecco ildel gol diGoal #!#pic.twitter.com/0ANGH89rH2— JuveGrit (@JuveGrit) 1 dicembre 2018L'articolo, che gol: dil’assist, l’uruguayanoSPORTFAIR.